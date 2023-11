Steve Kerr ne veut plus parler de la saison 2022-23 des Warriors

En l’emportant à l’arraché du côté d’Oklahoma City cette nuit, les Warriors confirment leur début de saison solide. Un début de saison qui contraste avec celui de l’an passé, marqué évidemment par l’épisode Draymond Green – Jordan Poole. De quoi définitivement passer à autre chose aux yeux de Steve Kerr.

Cinq victoires en six matchs, dont les deux dernières remportées dans les ultimes secondes, et surtout un bilan parfait de 4-0 en déplacement.

Pas de doute, les Warriors 2023-24 sont partis sur de meilleures bases que la saison dernière. On rappelle que Golden State avait perdu sept de ses dix premiers matchs l’an passé avec notamment six défaites en autant de déplacements. Avec ce départ réussi, certains journalistes de la Baie de San Francisco aiment pousser la comparaison entre ces deux versions des Warriors. Mais le coach Steve Kerr a décidé de mettre un gros stop (via NBC Sports Bay Area).

“On doit laisser la saison passée derrière nous. Nous avons une décennie complète d’expérience quand il s’agit de conclure des matchs, gagner des matchs serrés et remporter des titres. Ce n’est pas un hasard si ces gars-là ont fait monter des bannières et possèdent des bagues de champion. Ils sont bons pour ça. L’année dernière, c’était l’exception qui confirme la règle.”

Après la patate infligée par Draymond Green à Jordan Poole, un malaise s’était très clairement installé chez les Warriors. Et il n’a jamais vraiment quitté l’équipe de Golden State, en galère en déplacement pendant toute l’année (bilan de 11-30 à l’extérieur sur l’ensemble de la saison) et seulement dans le milieu de tableau à l’efficacité défensive. Des signes très représentatifs d’une équipe en manque de cohésion.

Cette saison, on a l’impression de retrouver une formation des Warriors plus soudée et plus équilibrée (sixième en attaque, tout proche du Top 10 en défense), qui ressemble un peu plus aux versions ayant permis à Golden State d’atteindre les sommets au cours de la dernière décennie. À voir désormais si ça va durer toute l’année et si ça suffira pour rivaliser avec les meilleures équipes de l’Ouest une fois que les Playoffs montreront le bout de leur nez.

__________

Source texte : NBC Sports Bay Area

"We need to leave last year in the rearview mirror."

Kerr is ready to stop talking about the 2022-23 season pic.twitter.com/oDl2PpKsFP

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 4, 2023