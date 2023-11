Le rookie des Mavericks Dereck Lively II s’est trouvé un mentor en Tyson Chandler

Assistant chez les Mavericks en charge du développement des joueurs, le vétéran NBA Tyson Chandler s’est trouvé un poulain : Dereck Lively II. Le pivot de 19 ans, drafté par Dallas en juin dernier, lui rappelle beaucoup sa personne en début de carrière.

Une belle petite histoire du côté de Dallas. Arrivé cette saison avec le 10e choix de la Draft NBA 2023, Dereck Lively II – pivot sorti de Duke – a travaillé durant l’été avec Tyson Chandler, poste 5 incontournable des années 2000 et du début des années 2010. Triple mention dans la All-Defensive Team, meilleur défenseur de la saison 2011/2012. Un sacré petit CV qu’on aimerait tous avoir comme conseiller pour débuter une carrière en NBA.

Dereck Lively II a cette chance. Le rookie des Mavericks a très vite intégré le cinq majeur de l’équipe, après le premier match, pour toujours en être après cinq matchs. La preuve de la confiance de Jason Kidd, mais surtout d’une relation gagnante entre Chandler et son jeune poulain. Lors du match face aux Spurs, Chandler – devant sa télé – avoue sans détour pour Andscape s’être levé sur le dunk de DL2 en fin de rencontre.

“J’ai sauté partout. Je n’ai pas voulu trop en faire, car ce n’est qu’un match… mais en même temps, il a énormément progressé en sachant d’où il est parti. Je ne m’y attendais pas. Je me souviens de mon premier match en NBA, et je n’étais pas si calme que lui. Nous avons beaucoup bossé depuis sa draft, avant et pendant le camp d’entraînement. Le voir faire de belles choses sur le terrain m’a impressionné et cela me prouve qu’il a pris les choses au sérieux.” – Tyson Chandler