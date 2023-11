Tony Parker possède énormément de records dans le basket-ball français. L’un de ses plus mythiques ? Celui du nombre de points inscrits en un seul match de NBA avec 55 unités, le 5 novembre 2008.

En novembre 2008, Tony Parker est le MVP des Finales en titre en NBA. Surtout, cela fait maintenant 18 mois que TP a sorti son album de rap et que l’on s’est rendu compte qu’il était plus proche d’Edwin que de Michael Jackson.

Le 5 novembre 2008, pour vous re-situer un petit peu le contexte, c’est aussi le jour où Barack Obama vit son premier jour en tant que président. Obama aurait d’ailleurs gagné la campagne après avoir dit à John McCain :”Balance-toi de là, et va voir dans les sachets de frites congelés si j’y suis” selon des sources proches de Picard. Barack qui fait une blague de frites … Bref, passons.

Toujours est-il que ce jour là, les Spurs se déplacent dans le Minnesota pour y affronter une équipe menée par Randy Foye, Sebastian Telfair ou encore Corey Brewer et qui n’a toujours pas remporté le moindre match cette saison-là. En d’autres termes, On dit quoi ? Que ce n’est pas le match qu’on aurait naturellement choisi de regarder sur le NBA League Pass.

Mais pour beaucoup de français, Tony Parker est le Premier Love en NBA et il est difficile de rater la moindre rencontre du numéro 9. TP, c’est La famille, celui qui nous a souhaité la Bienvenue dans le Texas, alors, même si le match a autant de relief que le Danemark ou qu’un ficello sec, on le regarde.

Et on a bien fait puisque le meneur français semble très en jambes en ce mercredi, sous doute frisquet à Minneapolis. 12 points dès le premier quart-temps pour celui qui est le seul joueur du cinq majeur des Spurs à avoir marqué un panier. Pénétrations compliquées, mi-distances et même un tir à 3-points, oui, Tony Parker trouve rapidement Les clefs de la réussite.

Manu Ginobili n’est pas présent ce soir-là et Gregg Popovich doit répondre à ce changement. L’effet papillon se met en place et c’est bien Tony Parker qui en profite le plus. Le Français continue son chantier et rejoint le vestiaire à la pause avec 24 points dans son escarcelle.

Mais ce n’est pas suffisant, les Spurs sont menés 49 à 45. TP doit voir plus haut, aller plus loin, car selon un grand penseur : “Si les gens ne rigolent pas quand vous leur parlez de vos rêves, c’est que vous ne rêvez pas assez grand.

Or, en seconde mi-temps, ce ne sont pas les défenseurs adverses qui vont rigoler. Parker continue son festival en y ajoutant même quelques teardrops dont il a le secret. Il est en feu et doit se demander “si j’ai ce niveau au basket-ball, Pourquoi je rappe ?” Nous on sait. Le Français inscrit 18 points à 8/12 au tir dans le deuxième acte, mais ne peut empêcher la prolongation à son équipe. Un overtime arraché par Tim Duncan à deux secondes de la fin.

Cinq minutes de basket en plus donc, mais heureusement, Tony Parker est issue d’une Génération motivée et cela ne lui fait pas peur. Il commande même une deuxième prolongation en inscrivant un buzzer beater sublime pour ramener les deux équipes à 116 partout. Le Français en est alors à 46 points.

C’est dans cette deuxième prolongation qu’il décide de mettre le couvercle sur la victoire. Parker inscrit 9 des 13 points de son équipe lors de ces cinq dernières minutes et c’est Gametime pour les Spurs. Victoire finale 129 – 125 des Texans grâce à 55 points du meneur à 22/36 au shoot accompagnés de 10 passes décisives et 7 rebonds, le tout en 51 minutes sur le parquet.

Ces 55 points sont toujours, à l’heure où ces lignes sont écrites, le plus gros total de points inscrit par un tricolore en NBA. Cela a même été le record européen pendant de longues années puisqu’il n’a été battu que par les 60 points de Luka Doncic le 27 décembre 2022 face aux Knicks.

Victor Wembanyama vient d’inscrire 38 points pour son cinquième match dans la Grande Ligue, mais pour l’instant, la plus grande mixtape jamais réalisée par un Français en NBA est l’œuvre de Tony Parker. Le bon point, c’est que désormais, vous en connaissez la tracklist.

Source texte : Basketball Reference