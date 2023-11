La nuit dernière, le NBA In-Season Tournament a officiellement fait ses débuts. Certains aiment le concept, d’autres un peu moins, mais d’une manière globale les joueurs NBA soulignent positivement l’initiative de la Ligue. C’est le cas notamment de Tyrese Haliburton, qui aimerait néanmoins voir le vainqueur du tournoi décrocher une place en Playoffs.

Pour motiver les joueurs et les coachs en vue de son tout nouveau In-Season Tournament, la NBA a opté pour des récompenses financières : 500 000 dollars par tête pour les membres de l’équipe championne, 200 000 pour les finalistes, 100 000 pour les demi-finalistes, et 50 000 pour ceux qui ont été éliminés en quarts-de-finale.

Est-ce que ça suffira pour ajouter de l’intensité et de l’importance à la première partie de la saison régulière comme l’espère la Ligue ? Cela reste à voir. En tout cas, aux yeux du meneur des Pacers Tyrese Haliburton, la NBA aurait pu frapper fort en offrant une place directe en Playoffs pour le vainqueur du tournoi (via Yahoo Sports).

“Je pense que la plus grande récompense pour tout le monde, ce serait une place automatique pour les Playoffs. Si c’était le cas, je pense que tout le monde prendrait le tournoi très au sérieux. Je pense que les équipes plus âgées le prendraient au sérieux.”

Pour les équipes jeunes, qui reconstruisent ou qui montent en puissance (genre les Pacers…), le In-Season Tournament peut représenter une jolie opportunité de se montrer, de jouer des matchs avec un surplus d’enjeu et de remporter un trophée (en plus des billets verts qui vont avec). Mais pour les équipes expérimentées qui visent avant tout le titre NBA en fin de saison, pas sûr que ce nouveau tournoi implanté par la Ligue les emballe plus que ça.

Une place automatique en Playoffs – comme le propose Haliburton – serait une source de motivation garantie, surtout à l’ère du play-in tournament où seulement six équipes par conférence sont automatiquement qualifiées pour les Playoffs au terme des 82 matchs de saison régulière. Mais Tyrese a conscience des limites qui accompagnent sa proposition.

“Que va faire l’équipe gagnante le reste de la saison dans ce cas ? Vers la fin de la saison, si l’équipe la plus âgée a gagné le tournoi, les joueurs se diront, ‘On n’a pas besoin de jouer à fond. On est huitièmes, peu importe, on est qualifiés’. Ce serait le seul effet négatif.”

Pour la première édition du NBA In-Season Tournament, la Ligue a voulu frapper fort sur le plan purement visuel en mettant en place de nouveaux parquets très colorés, mais elle n’a pas voulu impacter le format habituel d’une saison NBA (82 matchs au total, qui déterminent les qualifiés pour les Playoffs).

Peut-être que ça viendra à l’avenir si la NBA voit que la sauce a du mal à prendre avec son nouveau concept…

