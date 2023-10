C’est la grande nouveauté de cette saison NBA 2023-24 : l’arrivée du In-Season Tournament. Pour marquer le coup, la Ligue ne fait pas les choses à moitié puisque les matchs comptant pour ce tout nouveau tournoi se joueront sur des parquets spéciaux (et très colorés).

Attention les yeux.

Alors que le tout premier In-Season Tournament va commencer ce vendredi 3 novembre, ESPN vient de dévoiler 30 parquets spécifiques – un pour chaque équipe – qui seront donc utilisés pour les matchs de saison régulière comptant également pour le tournoi. Oubliez les parquets traditionnels, on part sur des parquets colorés et flashy qui ne laisseront à coup sûr personne indifférent.

The in-season tournament will include new, special courts for all 30 teams — revealed exclusively here. These are unlike almost anything you've seen in the NBA: https://t.co/dZ8VTpDekw

Beaucoup de couleurs différentes (en lien avec les maillots City Edition, vous l’aurez remarqué), mais un template commun aux 30 parquets pour bien faire comprendre qu’on est devant un match du In-Season Tournament.

On va ainsi retrouver partout le trophée au milieu du terrain derrière le logo de l’équipe (et une version alternative dans les raquettes), et une bande centrale allant d’un bout à l’autre du terrain censée représenter une piste de décollage (vers le Final Four de Las Vegas). C’est original, c’est osé, et donc forcément un peu risqué.

“La plus grande décision, c’était de peindre l’ensemble du parquet sans avoir la moindre trace de l’aspect bois. C’était ça le ‘Wow’.” – Christopher Arena, responsable marketing NBA

Voilà concrètement ce que ça donne :

Alors, vous en pensez quoi ? Vous aimez l’originalité du concept ? Ou avez-vous plutôt peur de la crise d’épilepsie ?

