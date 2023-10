Auteur d’un début de saison très prometteur avec le Thunder, Chet Holmgren est tombé sur Nikola Jokic hier, et s’est logiquement fait dominer malgré une performance honorable de sa part. Après le match, le Joker a donné son avis sur le rookie d’Oklahoma City, ainsi que plusieurs conseils à ce dernier. Parmi eux ? “Devenir plus gros”.

19 points en 26 minutes à 7/12 au tir, clairement Chet Holmgren n’a pas à rougir après son premier affrontement en carrière face à Nikola Jokic. Sauf que le double MVP a imposé son physique et sa technique pour planter 28 points et 14 rebonds à 12/16 au tir, bougeant Holmgren de son chemin à plusieurs reprises.

Le pivot serbe – 130 kilos sur la balance quand même – s’est exprimé sur ce duel et la marge de progression de Chet Holmgren suite à la rencontre (via le Denver Post).

“Il est vraiment talentueux, mais c’est sa première année. Il doit encore tout apprendre : le jeu, la rapidité du jeu, dans quelle position il a l’avantage ou le désavantage. Je pense qu’il a besoin d’expérience. Je pense qu’il doit devenir un peu plus gros, pour être honnête. Mais oui, il a un talent unique.”

Du talent plein les mains, ça on le savait. Un physique un peu trop frêle pour affronter les pivots les plus costauds en NBA, ça on le savait aussi.

Nikola Jokic on Chet Holmgren:

"He's really talented… I think he needs to be a little bit fatter, to be honest. But he has a talent that is unique."





Avec ses 2m16 pour 95 kilos tout mouillé, Holmgren possède l’un des profils les plus atypiques de la Ligue actuelle. En trois matchs cette saison, le numéro 2 de la Draft 2022 a donné un sérieux aperçu de son potentiel offensif ainsi que de ses qualités de rim protector, mais Chet a vite montré ses limites quand il a fallu défendre sur un gabarit comme Jokic dos au panier.

Ce genre de difficultés, c’est le lot de beaucoup d’intérieurs rookie qui débarquent en NBA. Peut-être encore plus pour Holmgren au vu de son physique. Car si le pivot du Thunder a quand même du répondant grâce à ses bras interminables, il se fait naturellement bouger sur les impacts.

Tout ça pour dire que Chet devra forcément prendre du poids à un moment donné. Et s’il a besoin de conseils, il peut même demander à Nikola Jokic.

Le Joker & Chet dans la 1ère mi-temps de ce #NBASundays 🎥

Jokic : 22 PTS, 9 REB, 4 AST

Holmgren : 17 PTS, 2 REB #NBASundays pic.twitter.com/sX06VmU7lL

