On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Pour cette grande première ? On part dans l’Oklahoma, pour une première… raclée !

Chet Holmgren qui picore Nikola Jokic mais Nikola Jokic qui DÉVORE Chet Holmgren, la révélation Peyton Watson ou encore le concours de brique emporté par Shai Gilgeous-Alexander, il y en a des choses à dire sur ce premier match de la saison à heure française ! L’info principale d’ailleurs ? Que les Nuggets en ont collé une énorme au Thunder. Alors pour oublier la tristesse du blow-out, appréciez je vous en prie ces quelques nowtes… Bonne lecture et, chers joueurs du Thunder, rendez-vous au prochain conseil de discipline.

# Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (2) : deux fautes rapides et 0/9 au tir à la mi-temps, puis 0/11 et, à 21h57, enfin, son premier tir de la soirée. Shai finira à 2/16 au tir, son pire match depuis très longtemps, très très longtemps. Shai Odious Cindysander.

Jalen Williams (6) : ça bouge pas, JW reste l’un des trois meilleurs joueurs de son équipe matin, midi, soir et même au goûter. Trop puissant, un vrai bulldozer, two-way player, tout le contraire de Carlik Jones qui lui est plutôt two-way contract. Comme ça ouais, gratuit.

Chet Holmgren (7) : énorme duel avec Nikola Jokic en première mi-temps, même si la mixtape du Serbe fait au final très mal aux yeux. Malgré tout, Chet a montré, en attaque ce soir, qu’il était promis à un avenir autrement plus brillant que celui de Dominic Barlow. Comme ça ouais, gratuit.

La perf de Chet Holmgren passée au peigne fin c’est juste ici

Josh Giddey (5) : qu’est-ce qu’il est facile, grand, adroit, malin… mais qu’est-ce qu’il donne l’impression d’être à 3/100 sur l’échelle de la motivation…

Luguentz Dort (4) : présent en défense sans non plus briller de mille feux, et quelques potirons envoyés en attaque. Huguette Dort

Ousmane Dieng (3) : il adore shooter et ça se voit. Il adorerait pas marquer ses paniers par hasard ?

Isaiah Joe (4) : souvent très intéressant en sortie de banc, mais ce soir Isaiah nous a surtout fait penser à Jordan Clarkson dans sa sélection de tirs. Et c’est pas un compliment hein.

Cason Wallace (6) : c’est lui qui a fait le discours avant le math, opener à domicile oblige. “Wallace des As” selon Jacques Monclar, on adore le surnom, et on adore le joueur aussi.

Aaron Wiggins (5) : même pas le meilleur Aaron de NBA, ni même le meilleur Wiggins. C’est quoi sinon son deuxième prénom ? Daniel ? Allez, ça PASSE.

Vasilije Micic (5) : bonne rentrée pour l’ancien MVP d’EuroLigue, qui nous a permis de rappeler qu’il était ancien MVP d’EuroLigue, rapport au fait qu’il est ancien MVP d’EuroLigue.

Olivier Sarr (-) : n’a pas vu un ballon en six minutes, on dirait moi à Lagnieu il y a deux ans. Le seum ouais.

Aleksej Pokusevski (5) : à chaque fois qu’il est rentré, on s’est dit qu’il était chelou. Au moins, on parle de lui.

Keyontae Johnson (-) : palmarès du jour : possède un A de plus à son prénom que Keyonte George

Tre Mann () : palmarès du jour : a crossé Zeke Nnaji et un autre gars

Davis Bertans (-) : n’a pas joué. Le treizième roux du carosse.

Jaylin Williams (-) : absent, blessé à la cuisse

Kenrich Williams (-) : absent, blessé au mulet

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (8) : son duel avec Chet Holmgren a été délicieux mais clairement, c’est bien lui qui a fini le match avec des morceaux de son adversaire et de la sauce barbecue plein les joues. Il est pas facile, il est LA facilité.

Jamal Murray (7) : 19 points et 8 passes sans jamais rien forcer, de la distribution pour Jokic, bref une soirée tranquille. Jamal Mûrit.

Michael Porter Jr. (7) : gros début de match et derrière MPJ a réussi à garder le rythme. A même défendu un peu alors que d’habitude il n’aime pas le faire en saison régulière.

Aaron Gordon (6) : il provoque la deuxième de SGA et le fait sortir définitivement de son match. Pour le reste ? De la grosse défense, quelques tirs, du Gordon 2023 en somme, avec le pilon de la victoire en rentrant, probablement.

Kentavious Caldwell-Pope (6) : de la grosse défense et, une fois de plus, le trophée de celui qui sert le plus tout en étant le plus discret sur le terrain. Plus gros temps de jeu de l’équipe alors qu’on ne l’a remarqué que dans le troisième quart.

Christian Braun (6) : 13 points, 7 rebonds et 7 passes. Christian Brownie. Moelleux.

Reggie Jackson (5) : la petite prod qui va bien en sortie de banc. Le chimiste est le parfais relais de Jamal Murray, sans pression.

Zeke Nnaji (5) : il a offert le premier point à SGA sur un lancer. Sympa.

Peyton Watson (7) : a refusé que SGA score ses premiers points en renvoyant un de ses tirs au troisième rang du Paycom Center, puis, derrière, il a sorti un match incroyable d’intensité. Allô Denver ? On a trouvé notre nouveau chouchou.

Julian Strawther (-) : 8 points en 8 minutes, imagines s’il avait joué 150 minutes.

Hunter Tyson (-) : ressemble un peu à Cody Zeller jeune, avec des cheveux

Collin Gillespie (-) : ressemble un peu à Grayson Allen

Justin Holiday (-) : ressemble un peu à Aaron Holiday

Braxton Key (-) : Magic Key, Alicia Keys, déso, plus de vanne, trop tard.

Voilà pour la première fournée de notes de la saison, une fournée qui en amènera évidemment des dizaines d’autres. Et attention, on me souffle dans l’oreillette que dimanche prochain… c’est Wemby !