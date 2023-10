On l’a fait pour Damian Lillard pour son premier match à Milwaukee, on l’a fait pour Victor Wembanyama face aux Rockets, alors pourquoi ne pas le faire avec ce grand dadais de Chet Holmgren. C’est la petite nouveauté de ce début de saison sur TrashTalk, c’est le focus !

Les stats maison de la branlée de la soirée c’est juste ici

Premier quart-temps

Découvre la papatte droite de Nikola Jokic, deux points pour le Serbe

Découvre le footwork de Nikola Jokic, deux points pour le Serbe

Seul à 3-points dans l’axe, Baby Chet dégaine : 3 points

Il se chauffe et joue Niko en un contre-un : 2 points

Feinte de départ, joue Jokic sur sa vitesse : 2 points sur un dunk bien énervé

ALLELUIA, un autre joueur du Thunder vient de scorer (Josh Giddey)

Rebond, remonte le terrain et efface un défenseur avec un dribble dans le dos, où est le respect

Shoot à 3-points un peu rapide, loupé

Faute sur un certain Nikola Jokic, and one du Serbe

Panier facile dessous sur un beau service de SGA

Étranglement de Jokic au rebond, mais lui il a le droit, il est champion NBA et double-MVP

Remplacé à 4,07 par Aleksej Pokusevski, oh le downgrade

Ses stats après un quart-temps ? 9 points à 4/6 au tir dont 1/2 du parking et 1 rebond

SGA gets into the lane and goes up top to Chet 💪

Nuggets and Thunder are live now on the NBA App: https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/WE2UKzyTel

— NBA (@NBA) October 29, 2023

Deuxième quart-temps

Entre à 8,20 au chrono, en même temps que… Nikola Jokic

Domine Peyton Watson dessous, 2 points

Provoque la faute de Michael Porter Jr. au rebond

Floater au dessus d’Aaron Gordon qui pensait à sa prochaine plantation

Pris dans la tenaille ligne de fond, shoot raté

Faute sur Nikola Jokic

Un peu court en défense sur un floater de qui vous savez

Un peu court sur un shoot de qui vous savez

Énorme saucisse à 3-points, c’est pas nous qu’on l’dit c’est Jacques Monclar

Rebond offensif sur une tomate envoyée par Lulu Dort, provoque la faute de Gordon et met ses deux lancers

Un peu court sur un shoot à 3-points de qui vous savez

Coupe énergique dans l’axe, et deux points, encore

Un peu court sur Nikola Jokic qui déroule sur un pick

Les stats à la pause ? 17 points à 7/11 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds

Vasa finds Chet between his defenders 🪡 pic.twitter.com/XCppMpTEVR

— OKC THUNDER (@okcthunder) October 29, 2023

Troisième quart-temps

On prend les mêmes et on recommence, devinez qui lui score sur la tête deux fois de suite ?

Rebond sur une banane de Michael Porter Jr.

Part au drive, provoque la faute de MPJ malgré l’aide de Gordon, et met ses deux lancers

Provoque une faute offensive de Nikola Jokic, CROYEZ EN VOS REVES !

A noter que désormais Chet Holmgren a trois molaires en moins

Nikola Jokic le taffe encore, quelle longue soirée

Superbe passe pour Jalen Williams mais ce dernier se fait Gordoniser.

Shoot à 3-points raté dans le corner

Un peu court sur un 3 dans le corner de Michael Porter Jr.

Sort à 5,40, remplacé par Cason Wallace

De retour avec 1,05 à jouer

Ses stats après trois quart-temps : 19 points à 7/12 au tir dont 1/4 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds

Quatrième quart-temps

Passé ligne de fond par le très athlétique Peyton Watson

Rebond offensif et tomar au buzzer des 24? Aurait du être refusé mais on lui laisse, cadeau.

Ballon perdu, ça commence à sentir le cramé

Et tiens, Chet sort avec 10 minutes à jouer, possible qu’on ne le revoie plus.

Un quart-temps ou presque à faire la tronche sur le banc et on en termine tranquillement sur une belle raclée

Les stats finales du n°2 de la Draft 2022 ? 19 points à 7/12 au tir dont 1/4 du parking et 4/4 aux lancers, 4 rebonds en 26 minutes

Très intéressant en attaque, très compliqué en défense, mais ce n’est pas comme s’il n’avait pas affronté l’un des deux meilleurs pivots du monde non plus. On en connait qui aurait ragequit pour moins que ça alors on retient le positif, Chet n’a pas fini en pleurs et c’est déjà pas mal.