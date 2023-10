C’est l’une des petites habitudes qui revient chaque saison désormais. Le Sunday Night Live sur BeIN, et par la même occasion les petites interviews de la mi-temps, bien souvent orchestrées par le bégé Rémi Reverchon. Ce soir pour la première de la saison ? C’est le Frenchie Bilal Coulibaly qui était en direct des Stazounis !

Mi-temps entre les Nuggets et le Thunder, c’est pas qu’on s’ennuie mais disons que la match-up entre Nikola Jokic et Chet Holmgren est intéressante mais inégale. Pendant la pause pipi ? Un petit tour du côté de Washington pour aller voir comment se porte le n°7 de la dernière Draft, le Frenchie Bilal Coulibaly. Le sourire d’un gamin qui vit un rêve éveillé, qui fait attention à ne pas trop en dire lorsque les questions concernent ses coéquipiers mais qui n’oublie pas d’en placer une pour son meneur Tyus Jones, qui “sait tout faire”. Puis cette question à propos de son lien avec son coach Wes Unseld Jr., après deux premiers matchs assez inégaux en terme de temps de jeu :

On parle beaucoup avec le coach, il me demande de ne pas être frustré de mon temps de jeu ou quand je ne fais pas de stats, il veut que je prenne mon temps.

Il est pas chiant le Bilou, alors il va faire ce qu’on lui dit et les choses viendront naturellement, il a trop de talent et de jus pour que ça se passe mal. Et quand on le questionne sur un commentaire élogieux à son égard de Kyle Kuzma sur les réseaux, Bilal nous offre une réponse toute mignonne :

Je ne regarde pas trop les réseaux, mais quand ma mère voit des trucs sympas passer elle me les envoie

Game over, le petiot est trop mims, on file tout de suite sur le blow-out en cours, on en a assez vu.

L’interview complète de Bilal est à retrouver ci-dessous !

[📺LIVE] 🏀 #NBA Sunday Night Live

🎙️ Bilal Coulibaly, le nouveau Frenchie en NBA, en direct de Washington : “C’est un rêve de gamin, de l’avoir réalisé c’est quelque chose”#NBAextra pic.twitter.com/Nv37I6Yvth

— NBAextra (@NBAextra) October 29, 2023