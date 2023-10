Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 29 octobre, le premier de la saison régulière 2023-24, on reprend les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec six matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

20h30 : Thunder (2,25) – Nuggets (1,56)

0h : Rockets (2,55) – Warriors (1,43)

0h : Bucks (1,38) – Hawks (2,75)

0h30 : Sixers (1,22) – Blazers (3,65)

2h : Clippers (1,21) – Spurs (3,80)

2h : Kings (1,65) – Lakers (2,05)

Le pari qu’on sent bien

Shai Gilgeous-Alexander termine avec 25pts ou +, 5rbds ou +, 3passes ou + (2,25) : exceptionnel l’an passé et auteur d’une magnifique Coupe du Monde cet été, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas perdu de temps pour repartir sur un rythme de MVP. Ses moyennes après deux matchs de saison régulière ? 32,5 points, 8 rebonds et 7 passes. Autant dire qu’il cartonne fort, et sur tous les fronts. Dans le gros match de ce soir face au champion en titre de Denver, SGA voudra à nouveau marquer les esprits et ça promet une perf XXL de sa part. 25-5-3 minimum pour Shai, c’est largement jouable, d’autant plus que la cote est très intéressante.

Le combiné à tenter

Les Bucks battent les Hawks + Kawhi Leonard / Paul George combinent pour +44,5 points (1,86) : combiné assez simple mais potentiellement efficace. Les Bucks du duo Giannis Antetokounmpo / Damian Lillard – parmi les favoris pour le titre – devraient dominer les Hawks de Trae Young, qui connaissent un retard à l’allumage cette saison (deux défaites en deux matchs). Milwaukee est un cran au-dessus (malgré l’absence de Khris Middleton) et joue en plus à domicile. Ensuite on compte sur le duo des Clippers Kawhi Leonard – Paul George pour assurer au scoring face aux Spurs, dont la défense est très perméable malgré la présence de Victor Wembanyama. 45 points minimum à deux, ça devrait le faire pour ce duo qui tourne à plus de 55 points par match depuis la reprise. La cote pour ce combiné relativement “safe “est de 1,86, intéressant non ?

Une petite folie pour finir ?

DeAaron Fox / Anthony Davis / LeBron James combinent pour +74,5 points (2,75) : joli choc californien cette nuit entre les Kings et les Lakers, choc qui pourrait faire des étincelles sur le plan offensif. On mise sur des grosses perfs au scoring de De’Aaron Fox (Kings), Anthony Davis et LeBron James (Lakers), avec 75 points marqués minimum entre eux trois (peu importe l’équilibre, mais c’est en gros 25 par joueur). Depuis le début de saison, le trio tourne à 73 unités en moyenne.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

