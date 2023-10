On y retourne gaiement ! Six matchs, le premier à 20h30, hum, puis Victor Wembanyama – entre autres – à 2h du matin, miam miam. On vous présente tout ça ?

Le programme de la soirée :

20h30 : Thunder – Nuggets

0h : Rockets – Warriors

0h : Bucks – Hawks

0h30 : Sixers – Blazers

2h : Clippers – Spurs

2h : Kings – Lakers

Le match à ne pas rater : Thunder – Nuggets

Allez, petite entorse à la règle, mettons en avant un autre match que celui de Victor Wembanayama, vous voyez qu’on y arrive. Pourquoi Thunder – Nuggets ? Pour PLEIN de raisons. Déjà parce que le match est à 20h30, alléluia, le premier de la saison à heure française, un dimanche soir sous le plaid… du dimanche soir, que demande le peuple. Puis parce que cette première affiche dominicale de la saison nous offre ni plus ni moins que les champions NBA en titre et leur double MVP 2021 et 2022, parait que ça joue pas mal au basket. Ça joue pas mal et les Nuggets (2-0) seront opposés au Thunder (2-0), jeune équipe en pleine bourre et possédant l’inscription “train de la hype” sur sa devanture. Shai Gilgeous-Alexander est déjà très énervé, Chet Holmgren cause également très fort, déjà, et défensivement il tentera d’offrir à Nikola Jokic une belle opposition. Jalen Williams, Jamal Murray, Ousmane Dieng ou Michael Porter Jr. seront d’autres raisons sympatoches de se faire ce match et ils ne sont pas les seuls alors rendez-vous à 20h30, juste après votre Petit Filou de Yoplait.

Les Français sur le pont

Ousmane Dieng et Olivier Sarr face aux Nuggets

Rayan Rupert à Philadelphie

Nico Batum et – peut-être – Moussa Diabaté face à Victor Wembanyama et – peut-être – Sidy Cissoko

