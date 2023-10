Oh la grosse soirée de NBA qui nous attend ! Onze matchs, deux ou trois bangers potentiels et Victor Wembanyama sur le pont, on appelle ça un vendredi… saint.

Le programme de la soirée :

1h : Hornets – Pistons

1h : Grizzlies – Nuggets

1h30 : Hawks – Knicks

1h30 : Celtics – Heat

1h30 : Cavs – Thunder

2h : Bulls – Raptors

2h : Spurs – Rockets

2h30 : Mavericks – Nets

3h30 : Jazz – Clippers

4h : Blazers – Magic

4h : Kings – Warriors

Le match à ne pas rater : Spurs – Rockets

Il faudra vous y faire, les matchs des Spurs seront souvent considérés cette saison – par nous en tout cas – comme ceux à ne pas louper. Cette nuit et pour son deuxième match NBA ? Victor Wembanyama affronte les Rockets, franchise “ennemie” depuis qu’il a déclaré de manière à peine dissimulée qu’il était bien content de ne pas en faire partie. Une grosse bande de gamins plein de talent attend le grand Vic (Jabari Smith, Jalen Green, Alperen Sengun, Amen Thompson…) alors que Dillon Brooks essaiera peut-être de lui viser les noix et que Fred VanVleet tentera de faire prévaloir les siennes si le match est serré. Un sacré programme mais très franchement et comme beaucoup, on en aura ce soir que pour notre Wemby national, une fois de plus.

Les Français sur le pont

Théo Maledon face à Killian Hayes, avec Malcolm Cazalon qui essaiera de gratter quelques minutes en sortie de banc des Pistons

Evan Fournier qui espère un garbage time pour jouer contre les Hawks

Ousmane Dieng et Olivier Sarr face à un gros défi : les Cavs

Victor Wembanyama et, peut-être, Sidy Cissoko contre les Rockets

Nicolas Batum qui tentera de scorer ses premiers points de la saison dans l’Utah, avec Moussa Diabaté qui l’encourage sur le banc et qui jouera peut-être quelques minutes en fonction de l’écart.

Rayan Rupert qui intègre “vraiment” la “rotation” des Blazers ?

Mais aussi….

Deux très gros matchs. Le premier qui verra s’affronter les Cavs et le Thunder, deux équipes qui dégueulent de talent et qui ont remporté leur premier match, et le deuxième, Kings – Warriors, qui ne sera ni plus ni moins qu’un remake des derniers Playoffs à l’Ouest et la première occasion pour les Kings d’allumer le faisceau violet pour une victoire à domicile. Deux matchs à ne louper sous AUCUN prétexte, alors que l’on surveillera également Nikola Jokic face à Jaren Jackson Jr. ou encore le gros choc entre les Celtics et le Heat.