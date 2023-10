Cette nuit à 2h30 du matin, Kyrie Irving retrouve son ancienne équipe, les Brooklyn Nets, quelques mois après une demande de transfert qui avait pris le monde de la balle orange par surprise.

3 février 2023 : après un début de saison compliqué, les Brooklyn Nets sont en pleine bourre. Portés par un Kevin Durant niveau MVP, l’équipe de Jacques Vaughn a notamment enchaîné 12 victoires consécutives à cheval entre décembre et janvier et ont désormais un bilan de 31 victoires pour 20 défaites. L’équipe est vue comme l’un des outsiders pour le titre final, le groupe semble se porter comme un charme depuis l’éviction de Steve Nash… jusqu’à ce que Kyrie Irving demande son transfert, une semaine avant la Trade Deadline, comme l’avait fait James Harden un an auparavant.

Huit mois plus tard, les deux entités se retrouvent. Kyrie Irving est un Maverick et a vécu une première demi-saison compliquée dans le Texas, tandis que les Nets sont désormais menés par Mikal Bridges, Cam Johnson et Ben Simmons. Pour l’occasion, Uncle Drew est revenu sur cet épisode.

“Pour moi, demander un trade a été la meilleure décision de ma carrière,” a déclaré Kyrie Irving au micro de Brian Lewis du New York Post. “Je savais que j’avais besoin d’avoir une tranquillité d’esprit.”

Kyrie Irving n’a jamais été totalement clair sur ce qui l’avait poussé à demander ce transfert. Probablement un désaccord sur une potentielle prolongation de contrat, désaccord sans doute lié à ses différentes histoires/absences (notamment pour son refus de prendre le vaccin COVID) au cours de son passage à Brooklyn. Lors du dernier All-Star Game, il avait en tout cas déclaré que “lorsque vous travaillez aussi dur que moi […], vous devriez avoir la possibilité et la liberté d’aller là où on vous veut, où on vous célèbre et où vous vous sentez bien.”

Une semaine plus tard, Kevin Durant quittait à son tour le bateau Brooklyn direction Phoenix, mettant une fin définitive au projet construit autour des deux superstars depuis 2019.

“Je n’ai jamais été en mauvais termes avec l’organisation,” a également déclaré Irving. “Je pense juste qu’il y avait beaucoup de chaos et de bruits, comme d’habitude, venant des médias. Je ne remets pas la faute sur vous (les journalistes) ou quoi que ce soit, mais personne ne sait ce qu’il se passait en coulisses. Je suis sûr que les gens ont leurs sources pour savoir ce qu’il se passait et ce qui est réellement arrivé.”

Kyrie Irving va donc retrouver les Nets ce vendredi soir à l’American Airlines Center de Dallas. Pour voir Uncle Drew de retour au Barclays Center, il faudra attendre le 6 février prochain, deux jours avant la Trade Deadline.

