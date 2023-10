Salaires des Brooklyn Nets – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Brooklyn Nets.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des Brooklyn Nets

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $158,952,378 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Brooklyn Nets sont pour le moment à l’abri de la Luxury Tax.

Finis les énormes salaires des superstars et retour à un collectif plus équilibré et porté par un Mikal Bridges calibre All-Star à Brooklyn. Les Nets ne diraient sans doute pas non à l’idée d’ajouter une star à leur effectif malgré tout. S’ils peuvent bazarder le contrat de Ben Simmons en prime, ça sera Noel avant l’heure au Barclays Center.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Ben Simmons

Cam Johnson

Mikal Bridges

Dorian Finney-Smith

Noah Clowney

Dariq Whitehead

Cam Thomas et Day’Ron Sharpe seront aussi dans la liste avec leurs team options. Reste le gros dossier Nic Claxton, qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Nic Claxton : auteur d’une saison solide à Brooklyn l’an dernier et en pleine progression, Nic Claxton est attendu comme l’un des piliers des Nets cette année. Une année cruciale pour le bonhomme, qui pourra tester le marché l’été prochain. S’il nous claque une année calibre DPOY avec l’efficacité habituelle de l’autre côté, ça va se monnayer cher.

Ben Simmons : seulement 42 matchs joués la saison dernière et une blinde de questions autour de son état de santé (physique comme mental). En attendant, Ben Simmons est toujours un Net et son salaire pèse très lourd sur les comptes. Le joueur semble confiant à l’idée de retrouver son meilleur niveau cette saison. On espère pour Sean Marks qu’il dit vrai.