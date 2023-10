La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Brooklyn pour vous parler des Nets !

#Les bons plans annoncés : Mikal Bridges et Michel Ponts

Dès son arrivée la saison dernière, Mikal Bridges a montré qu’il avait l’étoffe d’un patron. Leader incroyable, joueur quasi parfait, score beaucoup, perd peu de ballons, en fait rarement trop, défend dur, ne se blesse jamais. Ding dong, joueur parfait pour la TTFL, aussi, et ses quasi 36 de moyenne sont autant une satisfaction qu’un prélude à une saison 2023-24 qui pourrait être exceptionnelle. Interdiction totale de ne pas poser Mikal dans votre deck tous les 30 jours, et pour l’épauler sur le feat Nets x TTFL, on vous conseillera de garder un œil, dans l’ordre, sur ces quelques candidats : un Nic Claxton bien souvent clinique statistiquement, un Spencer Dinwiddie royal à la distrib mais qui doit retrouver des sensations de scoreur, voire deux énormes paris, Cam Thomas et Ben Simmons, le premier étant le joueur au parcours le plus incompréhensible de l’histoire et le second possédant une fourchette de niveau potentiel allant du Pôle sud au Pôle Nord. En bref ? Mikal, et ensuite on verra !

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Mikal Bridges : 35,8 points

Nic Claxton : 29,3 points

Spencer Dinwiddie : 26,9 points