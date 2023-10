Les 5 questions autour des Nets pour la saison NBA 2023-24

82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Brooklyn Nets pour la saison NBA 2023-24 !

#1 Mikal Bridges dans la course au MVP ?

Il en a les moyens, le gredin. En tout cas, sur le plan individuel. L’année passée avec les Nets, l’ailier a envoyé 26,1 points, 4,5 rebonds et 2,7 passes de moyenne en 27 matchs à Brooklyn. Un aperçu bien encourageant de ce qui pourrait produire avec un peu plus de vécu et d’alchimie collective. Pour autant, les concurrents dans cette course seront 1) nombreux 2) au sein d’équipes qui vont rouler sur la ligue pendant six mois. Et le second point est celui qui fera sans doute le plus de tort à Bridges. On attend qu’il prenne quand même le lead clair et indiscutable de l’équipe et ce même en cas de retour à pleine puissance de Ben Simmons. Au meilleur des cas, 30 pions de moyenne et une discussion claire. Au pire ? Une augmentation très légère qui remettrait son leadership en question à moyen terme.

#2 Ben Simmons a-t-il encore un avenir en NBA ?

Il nous l’atteste : il est de retour à 100%. Et ça nous filerait presque la larme de nostalgie que de le voir tout défoncer comme avant ses pépins physiques et sa brouille sévère avec les Sixers. Si l’on s’attend à le voir à fond la forme ? Peut-être pas, il faut bien se mettre en tête que le Bennou à 17 pions, près de 9 rebonds et 8 passes de moyenne de 2018-19 ne sera pas non plus celui qu’on aura le luxe de voir dès fin octobre, malgré notre envie. Il sera suivi aux petits oignons par un staff qui ne veut que matérialiser son plein potentiel. Le pire cas ? Une rechute physique, et des ennuis à rallonge qui compliqueraient très fortement son avenir en NBA. Loin de ce qu’on lui souhaite, car la NBA actuelle justement n’a jamais été aussi bien adaptée à son jeu. Un poste 1 à 4 qui peut tout faire avec brio, de quoi vous faire baver 29 équipes si ça marche. Et c’est ce qu’on veut voir jouer à plein gaz dans quelques semaines.

#3 Spencer Dinwiddie est-il vraiment le numéro 2 des Nets ?

Question qui trouvera sa réponse en même temps que celle posée juste avant. Si Ben Simmons revient bien, sans même parler d’être le joueur qu’il était, Dinwiddie n’aura même pas le droit d’entrer dans quelconque discussion. Si ce n’est pas le cas, alors oui, Spencer Dinwiddie sera peut-être hiérarchiquement le second joueur de cette effectif, derrière Mikal Bridges. À condition qu’un Nic Claxton ne claque pas une pure saison. À condition que les Nets ne décident pas de recruter un joueur de calibre All-Star cet hiver, une hypothèse fort probable si les Nets veulent vraiment gagner à l’Est. Bref, beaucoup de conditions posées pour un joueur dont le basket est certes bien solide mais qui a tâché son froc vénère face aux Sixers. Et qui part donc avec pas mal de points de retards qu’il faudra – sans doute – difficilement combler malgré son historique affectif auprès des fans.

#4 C’est quoi le projet ?

Difficile d’y répondre maintenant, mais on veut croire ici que ces Nets ont la dalle et que Sean Marks saura leur donner à manger cet hiver pour qu’ils puissent se replacer dans l’échiquier compliqué que sera l’Est cette saison. Les fans attendaient secrètement Lillard puis Jrue Holiday pour avoir un deuxième joueur de haut standing, mais ce ne fut pas le cas. La saison risque de commencer avec le groupe actuel, qui aura pour mission de gagner un maximum de matchs afin de séduire un gros poisson à l’hiver. Quel type de joueur ? Tout dépend de ce que Marks et Tsai voudront lâcher, mais les choix de Draft ne manquent pas, à commencer par ceux de Phoenix. Des choix qui seront bientôt convoités. Et qui devraient donc valoir cher. En tout cas, une chose est claire chez nous, si vous voulez l’avis maison : cette équipe ne fera certainement pas mieux que l’an passé – régulière comme Playoffs éventuels – avec l’effectif actuel.

#5 Jacque Vaughn peut-il faire passer un cap à ce groupe ?

Un bon coach, qui a su gérer comme il l’a pu – soyons honnêtes – les cas Kevin Durant et Kyrie Irving. Un coach qui a su matérialiser en un temps éclair le potentiel de son nouveau groupe composé de joueurs venus d’ailleurs. Un coach qu’on imagine bien maximiser les capacités de chacun pour faire de cette équipe un effectif soudé et solide. Sans parler de l’équipe qui nous fera flipper un max dès que notre équipe favorite se pointera au Barclays Center, on espère pouvoir dire des Nets qu’ils ont ce genre de groupe “trop relou”, “fait chier tiens, on va y laisser des forces”. Et si jamais Vaughn parvient à bien gérer ses rotations pour prendre les matchs qui comptent, alors oui, ce groupe aura passé un cap.

