Pourtant privés de Joel Embiid, touché au genou, les Sixers ont fait le boulot du côté du Barclays Center. Victoire 96-88, Philadelphie sweepe Brooklyn et se qualifie pour le second tour des Playoffs !

Pour la feuille de stats maison, c’est par ici.

Le message était clair ce soir pour les Nets : la victoire ou les vacances. Avec Joel Embiid sur la touche, les camarades de Mikal Bridges pouvaient logiquement croire à un succès pour l’honneur. Pas de bol, Philly a montré toute sa ressource pour aller remporter ce Game 4 à Big Apple.

Tout avait pourtant bien commencé pour Brooklyn. Spencer Dinwiddie est dans un bon jour au scoring, Nic Claxton profite de l’absence de Jojo pour faire un énorme chantier dans la raquette, les locaux mènent le jeu en première mi-temps face à une équipe de Philadelphie qui semble un peu perdu sans son leader. C’est clairement pas le match de l’année mais on trouve quand même quelques trucs à se mettre sous la dent.

Dinwiddie at the buzzer ‼️ Nets up 29-22 after Q1 👀 📺: TNT | Game 4 | PHI leads 3-0#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/z1RK44fzpp — NBA (@NBA) April 22, 2023

La rencontre change totalement d’âme au retour des vestiaires avec Philadelphie qui étouffe Brooklyn en défense et retrouve un peu d’allant offensif. À l’instar de sa série, Tobias Harris fait un excellent match (25 points, 12 rebonds, 11/19 au tir) pour mener les siens alors que le show Paul Reed enflamme le troisième quart-temps. Le back-up de Joel Embiid nous fait dans le Dennis Rodman. Il est partout au rebond, son hustle se transmet à toute son équipe, la connexion avec Harden est fluide sur pick and roll. Vrai step-up du pivot de Philly, pourtant en difficulté en début de match. Les Nets ont pris l’eau et les voilà condamnés à courir après le score face à une équipe qui a pris la confiance.

Brooklyn tente une révolte en début de money time mais on sent que les joueurs de Jacque Vaughn sont bien loin de leur meilleur niveau. Les Sixers remettent un coup de pied dans l’accélérateur avec un De’Anthony Melton intenable dans le dernier quart (15 points) tandis que Tobias Harris est encore là pour planter le clou final dans le cercueil des locaux. Game over !

Tobias Harris for 3⃣! Philly leads with under 2:00 remaining on TNT.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/5agBjEYT8V — NBA (@NBA) April 22, 2023

Philly a montré la solidité de ses réserves pour aller gagner sans Joel Embiid et voilà les Sixers qualifiés pour les demi-finales à l’Est. Boston accroché hier par Atlanta, les hommes de Doc Rivers vont même pouvoir tranquillement se reposer avant de connaître leur futur adversaire.

Côté Brooklyn, l’élimination aura un goût amer dans la bouche. Déjà car c’est le deuxième sweep en deux ans pour la franchise, mais aussi car on sentait que les Nets n’étaient pas si loin d’en prendre un. Place maintenant à un été chargé et il sera intéressant de voir quelle tournure prend la reconstruction. Il y a un beau chantier pour Sean Marks.