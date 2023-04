Joel Embiid absent ce soir contre Brooklyn, on attendait de voir qui allait hausser son niveau pour Philadelphie. Si Tobias Harris reste l’homme de la victoire côté Sixers, Paul Reed et De’Anthony Melton ont parfaitement joué leur rôle de facteurs X.

On a souvent tendance à insister sur les perfs des stars mais on oublie parfois l’importance que peuvent avoir les role players, ces soldats de l’ombre qui vont dans la boue mais n’ont pas droit aux projecteurs. Ce soir, on a décidé d’en mettre deux en lumière, deux garçons qui ont été très importants chacun à sa façon dans la victoire de Philly.

On commence par Paul Reed. Envoyé dans le cinq de départ pour compenser l’absence d’Embiid, l’intérieur de 23 ans savait qu’il avait un sacré challenge à relever. Évidemment, on ne s’attendait pas à ce qu’il nous sorte un 35/15 à la façon Jojo mais il fallait au moins faire le job pour que la peinture ne devienne pas le terrain de jeu de Nic Claxton. Dans le dur en début de match, Reed a attendu le retour des vestiaires pour montrer un visage bien plus conquérant. Dominant au rebond, super dans l’intensité, efficace au cercle, le pivot va jouer un rôle crucial dans le gros run de Philly au retour des vestiaires. Encore précieux dans le dernier acte, il conclut sa soirée avec un joli double-double : 10 points, 15 rebonds (dont 8 offensifs !) et un intérim réussi avec mention bien.

Autre élément clef de la victoire des hommes de Doc Rivers : De’Anthony Melton. On ne cesse de le répéter depuis l’été dernier, Philly a fait une affaire en or en récupérant le guard du côté de Memphis. Sa défense, ses qualités de shooteur, son énergie, voilà un joueur que tu veux emmener en Playoffs. Cette nuit, DAM s’est même offert le rôle du leader dans le money time en scorant l’intégralité de ses 15 points dans le dernier quart-temps ! On retient ses 3-points pour repousser le retour des Nets mais aussi ce panier avec le rebond offensif, symbole de cette combativité qui habite toujours le joueur. Un vrai plus pour le backcourt, surtout quand James Harden et Tyrese Maxey ne sont pas dans un grand soir (comme aujourd’hui).