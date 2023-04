Une nouvelle fois battus par les Sixers, les Nets sont officiellement éliminés des Playoffs 2023. Un deuxième sweep en deux ans pour la franchise, qui peut désormais se concentrer pleinement sur la reconstruction à venir.

Pas vraiment le même effectif mais une finalité commune : Brooklyn a encore échoué au premier tour des Playoffs. L’an passé, Kevin Durant et Kyrie Irving s’étaient pris les Celtics de plein fouet, encaissant un sweep net et sans bavure. Les deux All-Stars ont depuis filé mais les Nets 2023 ont malheureusement pour eux subi le même sort. Un score peut-être sévère car Brooklyn a bien bataillé pendant la majorité de la série mais Philly a pu compter sur ses cadres pour faire pencher la décision à chaque fois. Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey ou encore Tobias Harris se sont bien relayés.

Côté Brooklyn, on ne pourra pas en dire autant par contre. Si Mikal Bridges avait bien débuté, l’ailier est progressivement rentré dans le rang. Spencer Dinwiddie a lui connu une série compliquée, même s’il finit sur une meilleure note. Incapables de sanctionner lorsqu’ils en avaient l’occasion, les Nets ont payé le prix de leur inefficacité.

With the loss to the 76ers, the Nets have been eliminated from the playoffs. pic.twitter.com/Dq5oKPCgve

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 22, 2023