Dans un Game 4 très attendu, les Suns s’imposent une nouvelle fois à Los Angeles. (112-100) Privés de Paul George et Kawhi Leonard, les Clippers auront longtemps tenu grâce à un Russell Westbrook XXL, mais les stars de Phoenix ont fait la différence pour arracher la victoire. Les Cactus mènent désormais 3-1.

Que ça doit être rageant pour les Clippers. Face à des Suns armés pour aller chercher le titre, Los Angeles résiste et joue les yeux dans les yeux même sans ses stars. Entre Paul George à l’infirmerie depuis la fin de la régulière et Kawhi Leonard qui l’a rejoint à partir du Game 3, les Clipps s’en remettent à leur fighting spirit et Russell Westbrook pour tenter de réaliser l’exploit. Et sur les deux matchs à domicile ça se joue à rien. Ce soir, plusieurs fois L.A a mené et a posé de sérieux problèmes à Phoenix. Évidemment, comment ne pas parler du match de Brodie qui se la joue 2017 avec 37 points à 17/29 au tir, 6 rebonds et 4 passes. Il a porté son équipe de bout en bout avant de céder contre l’armada de l’Arizona.

RUSS FROM DEEP 🎯 HE’S GOT 30 PTS. 📺: TNT | Game 4 | PHX leads 2-1#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/Ip4vLv9jCl — NBA (@NBA) April 22, 2023

Parce que oui, si les Suns s’en sortent encore une fois c’est grâce à leur deux stars Kevin Durant et Devin Booker, véritables cheats codes à mi-distance. Les deux joueurs terminent la rencontre avec plus de 30 points à 50% au shoot. Du grand n’importe quoi. Pour couronner le tout, Chris Paul est venu jouer l’assassin en fin de match avec trois 3-points pour climatiser toute la Crypto.com Arena. Plus tôt dans le match, il avait déjà transformé Eric Gordon en serpillère deux fois.

FOR REAL, CP3 ⁉️ 12 PTS IN THE FOURTH 🔥 16-5 SUNS RUN ON TNT pic.twitter.com/SyEBGFjoQK — NBA (@NBA) April 22, 2023

Malgré ça, les Soleils inquiètent car la manière pour battre l’équipe C des Clippers est poussive et ne repose que sur un duo, parfois trio. KD et D.Book ont une nouvelle fois joué plus de 40 minutes, comme depuis le début de la série. Un rythme soutenu qui pourrait coûter cher dans les tours suivants (si Phoenix finit le boulot). Mais pour le moment, la formule fonctionne, même s’il a fallu un énorme quatrième quart des stars pour faire (encore) la dif’.

Après une lutte acharnée, c’est bien Phoenix qui prend la victoire. Les Cactus mènent donc 3-1 dans la série et pourront finir à la maison. Et si Kawhi Leonard ne revient pas, difficile d’imaginer un autre scénario.