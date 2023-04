Cette nuit les Suns ont repris l’avantage du terrain en battant de vaillants Clippers, sans Kawhi Leonard, grâce à leur duo Devin Booker / Kevin Durant. Une paire qui a déjà beaucoup de minutes à son actif sur ces Playoffs. Et il va falloir commencer à penser à ne pas se cramer trop vite dans cette postseason.

Phoenix devait récupérer l’avantage du terrain à Los Angeles après avoir perdu le Game 1 à domicile. C’est désormais chose faite après un gros match de Kevin Durant et surtout de Devin Booker, qui le complète de la meilleure des façons. Mais à quel prix ? Le duo KD / D-Book est celui qui a le plus joué des Playoffs pour le moment. Le premier cité en est déjà à 130 minutes de jeu, le second 133. Soit 44 minutes de disputées par match en moyenne. Ça fait beaucoup là non ? Les Playoffs sont un marathon, pas un sprint. Les Suns ont des ambitions de titre, ce qui est tout à fait normal vu leur effectif, mais il ne faudrait pas arriver lessivé pour les prochains tours s’ils passent l’obstacle Clippers qui, sans Kawhi Leonard et Paul George, ont perdu un peu de leur superbe ces derniers jours.

Devin Booker in this series: 43 minutes, 44 minutes, 44 minutes Kevin Durant in this series: 44 minutes, 44 minutes, 41 minutes Chris Paul in this series: 38 minutes, 37 minutes, 40 minutes These are WCF minutes in the first 3 games of the playoffs. — Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) April 21, 2023

Si en demi-finale les Nuggets se pointent en ayant géré leur effort contre les Wolves, la question de la fraicheur physique pourrait vraiment entrer en ligne de compte. Les Cactus auront des arguments à leur opposer, notamment ce duo Booker / Durant évidemment, mais leurs performances ne devront pas diminuer quand la fatigue se fera ressentir. On sait également que Kevin Durant est plutôt du genre sujet aux blessures, spécifiquement ses jambes et chevilles et un trop plein d’efforts tendrait forcément vers un risque plus élevé de ce type. Devin Booker a aussi subi une blessure sérieuse en début de saison, ce n’est évidemment pas le jeu de la réveiller et si les Suns venaient à perdre l’une de leur deux stars sur blessure, cela changerait quand même pas mal la donne.

Cette sur-utilisation du duo choc est peut-être liée au fait que Monty Williams n’ait pas vraiment le choix à cause de sa faible profondeur de banc. Josh Okogie, Landry Shamet, T.J. Warren, Damion Lee, de très (très) bons role players et des joueurs de devoir, mais un niveau – peut-être – légèrement en dessous de celui attendu en Playoffs, contrairement à des Cam Johnson ou Mikal Bridges, tradés pour Kevin Durant. Eh oui, on n’a rien sans rien. L’un dans l’autre, on constate donc que la franchise de l’Arizona a obtenu une arme létale pour les Playoffs, mais en contrepartie doit la faire jouer 95% du match avec son binôme de star pour maintenir l’équipe en vie.

L’équilibre est précaire et pour le moment… il fonctionne. On voit déjà les faiblesses de… la force des Suns contre des Clippers blessés, alors attention car face à une équipe au complet et au fait de ces faiblesses, les dégâts pourraient être plus importants.