En recrutant Kevin Durant lors de la NBA Trade Deadline, les Suns ont réussi à monter un quatuor bien flippant composé de KD, Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton. De quoi propulser immédiatement Phoenix dans la catégorie des superteams ? Book a donné son avis sur la question.

Définition “Superteam” : équipe composée de plusieurs grandes stars ayant décidé de se réunir (souvent via la Free Agency ou des demandes de transfert) et qui n’a qu’un seul objectif : remporter un ou plusieurs titres le plus rapidement possible.

Il y a environ une semaine, on se demandait si le concept des superteams était en perdition après les énormes échecs des Nets et des Lakers ces dernières années. Mais dans le même temps, il y a un nouveau monstre qui est né du côté du désert de l’Arizona, avec l’arrivée de Kevin Durant dans une équipe finaliste en 2021 et qui possédait encore le meilleur bilan NBA la saison dernière.

Alors, ces Suns new-look, superteam ou pas ? La réponse de Devin Booker (via FOX10 Phoenix).

What does Devin Booker think about the Suns being a “super team?”

“We only had one All-Star this year, that was KD.”

— The Athletic (@TheAthletic) February 24, 2023