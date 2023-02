Jayson Tatum et Jaylen Brown sur les traces de Shaq et Kobe

Avec 9 matchs cette saison où Jayson Tatum et Jaylen Brown ont inscrit plus de 30 points tous les deux, seul un duo résiste encore à la bonne forme des Jay Bros : celui de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, durant leurs glorieuses années chez les Lakers. Résister… pour longtemps encore ? Pas sûr.

Et si c’était eux, le prochain grand duo de l’histoire ? S’il vous manque des arguments pour prouver la domination de la paire Jayson Tatum et Jaylen Brown, alors peut-être que cette statistique vous convaincra. Cette nuit, les Celtics se sont défait des Pacers dans une rencontre qui a poussé les verts en overtime. Ces derniers se sont finalement imposés, grâce à une énième performance des Jay Brothers : avec Tatum 31 points et Brown 30, ils ont inscrit tous les deux plus de trente unités pour la 9ème fois de l’exercice 2023.

Cet exploit n’a été réalisé qu’à deux reprises dans les 30 dernières années de NBA : à chaque fois par le duo Kobe Bryant et Shaquille O’Neal. Le record, fixé en 2003, revient à la paire après avoir réalisé cela à douze reprises. Mais les deux larrons des Celtics peuvent encore aller chercher ce record. Au lendemain de la victoire face aux Pacers, il reste encore 22 matchs aux C’s avant la postseason. On vous épargne le calcul, Il faudrait que les Jay Brothers réitèrent 4 fois le coup pour réaliser un tel exploit.

Jaylen Brown and Jayson Tatum have each scored 30 points in the same game 9 times this season, including tonight’s win over the Pacers.

Over the last 30 years, the only duo to record more such games in a season is Kobe Bryant and Shaquille O’Neal (10 in 2000-01, 12 in 2002-03). pic.twitter.com/NIFY7pbXXX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 24, 2023