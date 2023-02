Tout simplement injouable avant le All-Star Break, Giannis Antetokounmpo a visiblement marqué certains esprits. Notamment celui de Jayson Tatum, qui a donné son vote au Greek Freak à la question “quel est le meilleur joueur NBA aujourd’hui ?”.

S’il y en a bien un qui connaît le phénomène Giannis par cœur, c’est Jayson Tatum. La superstar des Celtics a effectivement croisé le fer avec celle des Bucks à trois reprises en cinq campagnes de Playoffs disputées. La plus mémorable de leurs batailles ? Incontestablement la demi-finale de conférence l’an passé, où le Freak – 34 points, 15 rebonds, 7 passes par match sur la série – a poussé la bande de Tatum dans ses ultimes retranchements malgré l’absence de Khris Middleton (victoire en 7 matchs pour Boston).

Tatum n’a évidemment pas oublié ce combat de titans, ni les affrontements de cette saison. Juste avant le All-Star Break, Giannis a dominé les Celtics en finissant avec 36 points – 13 rebonds – 9 passes. Lors du Christmas Day par contre, Antetokounmpo avait connu un soir sans sur le parquet de Boston, un soir sans à… 27 points – 9 rebonds tout de même. C’est justement pour cette capacité à toujours peser même quand il est moins en réussite que JT considère le Freak comme le meilleur joueur du monde.

“Le meilleur joueur du monde ? Je dirais Giannis. Sa manière d’impacter les deux côtés du terrain, le scoring, les rebonds, le fait qu’il joue toujours à fond. Et puis on a tous des soirs sans, mais quand lui a un soir sans, j’ai l’impression qu’il termine quand même en 25 points – 15 rebonds, au lieu de 40-20. Et puis il a remporté un titre aussi.”

Non seulement Giannis trouve quasiment toujours un moyen pour peser au niveau des stats, mais il est aussi ce genre de joueur qui va impacter une rencontre bien au-delà des chiffres, que ce soit à travers sa présence défensive ou tout simplement la charge physique qu’il inflige à ses adversaires soir après soir. Si certaines défenses parviennent parfois à ralentir le phénomène de Milwaukee en l’éloignant de la raquette, il y a un vrai prix à payer et ça demande un effort collectif de tous les instants.

Sans vouloir entrer dans le débat de qui est le meilleur joueur du monde à l’instant T, il ne fait aucun doute que Giannis Antetokounmpo – légendaire champion en 2021 – a tous les arguments pour prétendre à la couronne. Et dès qu’il reviendra de son petit bobo au poignet, il fera tout pour confirmer les propos lâchés par Jayson Tatum.

Source texte : ESPN

Jayson Tatum and Donovan Mitchell pick Giannis Antetokounmpo as the best player in the NBA

— ESPN (@espn) February 23, 2023