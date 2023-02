Si vous passez actuellement vos nuits devant la NBA, ça n’a pas pu vous échapper. Les Bucks sont injouables. Soit tout a l’air facile, soit ils s’en sortent toujours, mais au final le constat est implacable : Bucks = victoire. Et au milieu de tout ça, entre autres, un homme resplendit encore plus qu’à l’accoutumée. Cet homme c’est Giannis Antetokounmpo, et Giannis frappe de nouveau très fort à la porte du bureau dans lequel est planqué le trophée de MVP 2022-23.

Avis aux amateurs de chiffres, vous allez en avoir pour votre argent avec les ligne suivantes. Amateurs de poésie c’est une promesse, nous allons essayer de vous satisfaire également. Depuis le début de l’année civile, Giannis Antetokounmpo n’a donc perdu… qu’un seul match, c’était contre Charlotte et c’est quand même plutôt étrange. Bref, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que si vous avez croisé Giannis en 2023 vous avez toutes les chances d’avoir de belles griffures et les fesses bien rouges.

45 points, 22 rebonds, 7 passes et 43 points, 20 rebonds, 5 passes et 2 contres, voilà comment il avait fini l’année civile précédente. 55 points, 10 rebonds et 7 passes, puis 30 points, 21 rebonds et 10 passes, voilà ensuite comment il a débuté la suivante. Depuis ? 41/12/6 à Indianapolis, 50/13/4 contre les Pelicans, 34/18/4 contre les Hornets, 54/19 sur la raquette des Clippers… et ainsi de suite, chaque adversaire étant synonyme depuis quelques semaines de grosse raclée des familles. Cette saison Giannis tourne à 32,5 points de moyenne, sa meilleure marque en carrière, à 12,3 rebonds par match, ce qui fait de lui le meilleur rebondeur de la Ligue, et avec la victoire des Bucks hier face à des Celtics il est vrai limités par les blessures, Milwaukee est revenu à un millimètre de Boston et se place aujourd’hui comme la deuxième meilleure équipe de toute la NBA, devant les Nuggets d’un certain… Nikola Jokic, vous nous voyez venir.

Giannis tourne à 32,4 points, 12,3 rebonds, 5,4 passes, quasiment 1 contre + 1 interception de moyenne, son niveau de domination est hallucinant, les Bucks sont sur 11 victoires de suite et Milwaukee a un meilleur bilan que Denver. Je sais pas quoi vous dire je pose juste ça là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2023



Nikola Jokic qui évolue lui aussi actuellement sur une autre planète, le genre de planète qui lui confère depuis environ un mois un statut de favori à sa propre succession, pour devenir le quatrième joueur de l’histoire seulement à devenir triple-MVP de la ligue. Mais là où ces quelques lignes prennent leur sens, c’est qu’on est donc en train de se demander si les perfs actuelles de Giannis Antetokounmpo, liées au bilan de leurs franchises respectives, ne seraient pas en train de faire pencher la balance en sa faveur. On parle d’un gap minuscule, entre un Jokic exceptionnel tous les soirs et un Giannis… inhumain actuellement, mais la question mérite en tout cas d’être posée autour d’un duo qui a peut-être mis quelques hectomètres dans la vue aux principaux suivants au classement, Joel Embiid, Jayson Tatum ou Luka Doncic en tête.

Après environ trois quarts de la saison disputés, on commence à y voir (un peu) plus clair dans la course au MVP. Tout ce qu’on peut dire c’est que John Wall n’en fait pas partie, totalement gratuit ça, et qu’à partir de ce soir (Nuggets – Mavericks), chaque match sera une feuille de plus à poser sur le dossier de chacun. Et vous, plutôt Team Giannis ou Team Jokic ?