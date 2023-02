C’est un geste bien connu des arbitres en NBA : celui de la faute technique. Un joueur qui s’excite un peu trop ? Une baston ? Un coach qui monte dans les tours verbalement ? Allez hop, sanction sportive, car l’adversaire récupère un lancer… mais surtout punition financière, car la ligue ne se prive pas pour dissuader ces messieurs de recommencer. T’es pas content ? Tu passes à la caisse. Avec différents niveaux d’amende.

DeMarcus Cousins en a été un grand habitué. Draymond Green n’est pas mal non plus. Côté coachs, Steve Kerr est souvent en première ligne. De quoi parle t-on ? Des fautes techniques bien sûr. La NBA sanctionne ces fautes financièrement aux coupables, parce qu’il n’y a rien de mieux de toucher au porte-monnaie pour marquer les esprits et ne pas donner l’envie de continuer à faire le pitre.

Avant toute chose, revenons sur le concept de faute technique en lui-même. Cette faute est attribuée pour un comportement jugé anti-sportif par les arbitres. Il peut s’agir d’un énervement trop prononcé, comme d’un mauvais geste. On peut ainsi être sanctionné pour mauvais comportement, mais aussi pour avoir demandé un temps mort alors que l’équipe n’en a plus. Mettre une patate dans le ballon alors qu’il allait être mis en jeu est aussi un motif de sanction. Bref, tout ce qui ne colle pas avec l’esprit de la balle orange.

Pour aller dans les chiffres – car c’est bien ça qui nous intéresse – sachez que la ligue possède ainsi différents paliers d’amende en fonction du nombre de fautes techniques commises. En régulière, l’amende est de 2000 dollars de la première à la cinquième faute technique. Entre six et dix, ça monte à 3000 dollars. Déjà, peu de joueurs franchissent la barre des dix sur une seule saison. Ces dernières années, Draymond Green et Luka Doncic se sont notamment illustrés dans ce domaine.

Les leaders NBA en fautes techniques cette saison : 15 – Draymond Green

13 – Dillon Brooks et Luka Doncic

12 – Trae Young et Anthony Edwards

11 – Kevin Durant

10 – Jordan Poole, DeAaron Fox et DeMar DeRozan

Entre onze et quinze fautes, cela passe à 4000 dollars, tandis qu’à partir de la seizième, c’est 5000 dollars à chaque fois et une suspension d’un match est prononcée. Dans l’histoire de la NBA, Rasheed Wallace mène le classement des plus mauvais garçons, avec… 41 fautes techniques en 80 matchs joués lors de la saison 2000-01, téma le caïd de qualité. Par un simple calcul, on se rend compte que cela peut coûter cher de jouer au cowboy avec les arbitres. En Playoffs, le barème financier est le même mais les paliers sont resserrés : il faut ainsi uniquement sept fautes pour attendre les 5000 dollars et la suspension. Le meilleur exemple ? Draymond Green lors des Finales 2016.

Il faut enfin bien différencier les amendes liées aux fautes techniques des amendes liées aux sanctions directes de la NBA. Par exemple, le récent accrochage entre Donovan Mitchell et Dillon Brooks aura vu Dodo la Miche être expulsé à cause d’une technique, mais la ligue le sanctionnera de 20 000 dollars supplémentaires pour l’image renvoyée.

