Les Grizzlies sont actuellement deuxièmes de l’Ouest. Le All-Star Game arrive, et les vacances d’hiver avec mais… il faut d’ores et déjà penser au retour. Pourquoi ? Car les Oursons ont un calendrier plutôt costaud : sur les 17 prochains matchs, ils croiseront le fer quinze fois avec des équipes de leur conférence. L’heure pour Ja Morant de montrer que Memphis n’a vraiment peur de personne à l’Ouest !

Allez, voici l’emploi du temps. Celui qui foutrait bien le seum au collège, du genre ça finit le vendredi à 17h. Ce que l’on retient ? Les deux grosses oppositions face à Denver, et la triple confrontation avec les Mavericks. Deux adversaires potentiels en Playoffs, et surtout gros calibres du coin. Ajoutez y des Clippers actuellement en bonne grâce, ainsi que les Warriors… et vous obtenez un cocktail bien explosif. Les deux équipes de l’Est qui viennent se glisser dans ce parcours de combattant le corsent encore un peu. Sixers et Heat, deux clients plutôt costauds.

Pour Ja Morant, l’heure est à la confirmation de ses dires du début de l’année. Il avait expliqué que personne ne lui faisait peur à l’Ouest, et même signé cette déclaration il y a quelques jours, après les arrivées de Kevin Durant et Kyrie Irving dans la conférence. Si les hommes de Taylor Jenkins ne croiseront pas les Suns, il y aura en revanche beaucoup à apprendre des chocs face aux Mavericks. Il en est de même pour les Nuggets, véritable favori actuel du côté du soleil couchant.

Wouhouuuuu Memphis en sortie de All Star Break. Très hâte de voir leur bilan, ils sont favoris 90% des cas donc doivent assurer. Encore plus à 1 mois des Playoffs. pic.twitter.com/h7X7oz92Sm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2023

Les quelques oasis de tranquillité seront à trouver du côté de la réception des Spurs et de Houston, en tout fin de série. D’ici là, objectif charbon, car un mauvais enchaînement pourrait permettre aux adversaires – Suns, Kings, Mavericks – de revenir dans le rétro des Grizzlies. Au contraire, une bonne gestion du mois de mars serait un véritable message envoyé à la concurrence. Les objectifs sont fixés, les mots ont été prononcés. Time to assumer maintenant !

