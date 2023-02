Les superteams ont dominé la NBA durant la décennie écoulée. Ramener deux ou trois stars au même endroit, unir leurs forces et tout écraser, telle était la formule pour s’offrir le frisson d’un titre potentiel. Cependant, avec les Bucks en 2021 et les Warriors new gen en 2022, ce modèle semble s’essouffler.

L’Apéro du jour est basé sur la question suivante : est-ce que les superteams en NBA vont perdurer ? Si l’accumulation de stars peut parfois donner de grands résultats, il existe aussi des fails récents qui nous poussent à s’interroger sérieusement. De plus, avec le succès d’équipes bâties depuis le début comme Boston, Golden State, Milwaukee, Denver ou Memphis, on en vient à se demander si la tendance des rassemblements de stars ne devrait pas… s’éteindre ? Faut qu’on en parle !

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !