Woj bomb ! La Trade Deadline est déjà dans notre rétroviseur mais les breaking news continuent de tomber. Tarmak vient en effet de dévoiler deux nouveaux coloris de ses chaussures SE900 dédiés aux Dallas Mavericks et aux Atlanta Hawks. Ça tombe bien, il y a des fans de Kyrie Irving qui doivent actualiser un peu leur garde-robe.

La grosse annonce avait été faite entre deux POUIN lors de notre grand live Twitch spécial Trade Deadline 2023, voici l’officialisation. Nos copains de chez Tarmak, la marque basketball de Décathlon, élargissent leur collection de chaussures NBA SE900 avec deux nouvelles franchises. Les fans des Mavericks et des Hawks vont pouvoir se ruer sur decathlon.fr pour mettre la main sur un de ces petits bijoux.

En NBA, il faut parfois prendre des risques pour triompher. Décidé à faire venir une superstar à Dallas pour mieux entourer Luka Doncic, le propriétaire Mark Cuban a réalisé le gros coup de cette trade deadline en misant sur Kyrie Irving. Un quitte ou double qui ne fait pas peur au mégalo texan, qui est déjà en train de se frotter les mains devant les débuts prometteurs de son nouveau duo étoilé. Pour les cracks de Tarmak, c’est un peu la même chose au moment de choisir quelles franchises mettre à l’honneur avec leurs chaussures SE900. On peut dire que le pari est gagnant avec une équipe de Dallas 6è à l’Ouest et désormais armée pour aller jouer le titre NBA dans le sillage de ses deux All-Stars.

Après un petit passage à vide, les Hawks sont eux aussi de retour dans le game grâce à leur duo de guards à la langue bien pendue. Il faudra certainement passer par le play-in mais les équipes de l’Est ont appris à se méfier des Faucons depuis leur épopée 2021 jusqu’en finale de Conférence. Dejounte Murray et Trae Young n’ont peur de personne et pour ne rien gâcher le code couleur new-gen d’Atlanta est l’un des plus réussis de toute la Ligue. La press tout terrain de Bastien auprès de Tarmak pour que son équipe soit représentée a fini par payer (<3).

Sous le capot, la bête réunit encore toutes les caractéristiques qui ont fait sa force depuis le début de sa collaboration avec la NBA : confort, adhérence et maintien. Idéal pour prendre soin des chevilles de Luka Doncic avant les Playoffs. Et comme d’habitude, les deux paires seront disponibles pour adultes (du 37 au 48) mais aussi pour les enfants (du 34 au 40). Selon que vous soyez plutôt taillés comme Trae Young et Kyrie Irving ou bien Clint Capela et JaVale McGee.

Tarmak fait tourner son partenariat avec la NBA à plein régime et célèbre le All-Star Game à sa manière avec deux nouveaux coloris hyper rafraichissants disponibles en édition limitée sur ce lien magique. Qu’ils le veuillent ou non, le destin de Luka Doncic et Trae Young sera toujours lié.

Source : Tarmak