On en parlait dans la journée d’hier, ce match entre les Nuggets et les Bucks était à la fois un choc entre la meilleure équipe de l’Est et la meilleure de l’Ouest MAIS AUSSI un chapitre de plus dans la course au trophée de MVP. Et pendant que Joel Embiid faisait mumuse avec les Suns, c’est Nikola Jokic qui a rajouté un tiret sur son CV 2023.

Avant toute chose disons les termes : ce Nuggets – Bucks fut l’un des meilleurs matchs de la saison, en tout cas pendant au moins deux quarts-temps et demi.

Un énorme choc sur le papier et un énorme choc sur le parquet. Deux MVP en puissance évidemment, mais des lieutenants de niveau All-Star et des partitions dont on comprend qu’elles sont faites pour gagner des matchs en Playoffs.

Giannis Antetokounmpo ? Injouable en première mi-temps, malgré les travaux tentés en défense par Aaron Gordon. 24 points à 11/14 au tir à la pause, tout est trop facile et le Freak parait parfois jouer avec des gosses de 7 ans. A ses côtés Brook Lopez fait le taf en défense, Khris Middleton montre qu’il est de retour en forme au meilleur des moments, et pour les Nuggets c’est Jamal Murray qui est une fois de plus injouable en début de match avec 18 pions au premier quart-temps. Globalement le match est incroyable avec très peu de déchets, et c’est à nous faire oublier notre pire cauchemar, à savoir qu’on n’y comprend toujours rien au changement d’heure.

20 passes décisives

4 ballons perdus

65% de réussite au tir

47% à trois points

Seulement 5 lancers tentés

5/5 sur la ligne Ce premier quart là ? C’était d’une pureté extraordinaire. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2023



La deuxième mi-temps ? Accélération de Denver, et le vent qui a donc choisi de souffler dans la direction des locaux. Nikola Jokic oblige Brook Lopez à faire des fautes, les Bucks ne rentrent plus un tir de loin et petit à petit Denver va faire son nid avec un 34-19 au troisième quart qui leur permettra d’aborder sereinement la fin de match et même de l’emporter sereinement 123-106, pendant que les Bucks, eux, sortiront de leur match et collectionneront les fautes techniques.

Jokic : 31 points, 6 rebonds, 11 passes

Giannis : 31 points, 9 rebonds, 4 passes Le duel était attendu, les deux ont été tout aussi dominants. Denver collectivement pousse mieux derrière son leader ce soir, qui marque de nouveaux points dans la course au MVP. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2023



Les deux franchise players terminent tous les deux à 31 points mais pour les Nuggets c’est le banc et les lieutenants qui ont fait la différence. Un succès qui fera peut-être date pour Nikola Jokic, pour les joueurs de Mike Malone, et un match qu’on aurait plaisir à revoir… en Finales NBA. Chiche ?