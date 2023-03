C’était plus qu’un match, c’était un vrai choc de la Conférence Est. Un vrai choc avec de vrais enjeux, et lors d’une rencontre à deux vitesses ce sont les hommes de Jacques Vaughn qui ont eu le dernier mot face à ceux d’Erik Spoelstra.

Le mood du Heat était plutôt bon, on lorgnait plus sur la cinquième place qu’on avait peur de la septième.

Le mood n’était pas top à Brooklyn, on se préparait presque à jouer le play-in tournament.

Quatre victoires en cinq matchs pour le Heat, Erik Spoelstra qui va chercher sa 700è victoire avec Miami, le duo Butler / Adebayo qui surdomine et le pépé Udonis Haslem honoré hier… bref, il ne pouvait pas arriver grand chose au Heat hier soir, surtout face à une équipe de Brooklyn un peu souffrante ces dernières semaines et qui restait notamment sur cinq défaites de suite.

La première mi-temps donnera d’ailleurs raison à ce constat. En début de match le trio Butler / Adebayo / Herro fait le boulot, Kyle Lowry est solide en sortie de banc pour ce qui semble être le rôle qui lui sera dévolu sur sa fin de carrière, et on commence à causer fort du Knicks – Heat de la semaine prochaine, qui décidera – peut-être – du futur proprio de la cinquième place à l’Est.

Puis patatra, tout s’écroule.

Car tout ne peut décidément PAS aller comme sur des roulettes cette saison, le Heat s’écroule littéralement après la mi-temps, encaisse un vilain 31-6 et même un 39-18 sur le troisième quart, un 64-31 sur la deuxième mi-temps et, forcément, s’incline au final 129-100, rend la sixième place à son assaillant du soir et se voit par la même occasion repoussé à deux victoires de Knicks qui n’ont pas joué mais qui soufflent fort ce matin.

La soirée en hommage à Haslem c’est pas trop ça là. Ou alors ce troisième quart était un hommage de la part des gars sur le parquet, qui ont en effet joué comme des types de 44 ans bientôt à la retraite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2023



Fort dommage pour le FC South Beach, et encore une belle manière pour les Nets de prouver qu’ils ont du coeur et que les Playoffs restent un objectif. Après tout, leur leader reste un ailier avec de très longs bras, finalement, rien n’a changé non ?