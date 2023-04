Il s’agissait assurément de l’affiche de la nuit : premier et troisième de l’Est se sont affrontés, avec un gros parfum de course au trophée de MVP, puisque les Bucks de Giannis Antetokounmpo étaient opposés aux Sixers de Joel Embiid. À domicile, c’est le grec qui a pris le meilleur dans ce choc au sommet : 33 points, 14 rebonds et la victoire 117-104. Embiid finit de son côté la partie à 28 points et 9 rebonds.

La rencontre était très attendue, et pourrait contribuer à faire balancer le coeur de certains votants au trophées du MVP de la saison. Giannis Antetokounmpo versus Joel Embiid, pour entamer la dernière semaine de régulière. Et même en mettant de côté le duel individuel de géants, l’affiche était un duel de géants tout court. Une confrontation dans laquelle les locaux ont pris d’entrée de match les rênes, pour ne plus jamais les lâcher.

🗣 MOVE OUT OF GIANNIS’ WAY!! pic.twitter.com/dCSfp71Iga — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 3, 2023

Efficaces dans l’ensemble des secteurs du jeu, les Bucks ont maîtrisé leur sujet avec brio. Surtout ? Ils ont réussi a relativement bien contenir les Sixers défensivement. Un gros match qui rappelle à ceux assis au fond de la classe que Milwaukee au complet, ça va être relou, mais très relou à jouer sur sept manches.

Forcés d’évoluer en réaction dès le début du match, les Sixers n’ont jamais réussi a vraiment imposer un rythme à des Daims bien trop concentrés. Les 28 points de Joel Embiid sont à jeter, tout comme les 29 pions d’un Tyrese Maxey à l’initiative côté Philly. James Harden inscrit onze points mais n’a surtout distribué que six passes ce soir. Le symbole d’une défense locale bien dans ses baskets, et dans son basket : dynamisme, intervalles fermés et activité intense sur le porteur de balle. La clé pour casser le moral des troupes adverses.

Au sortir de ce match, une certitude : les Bucks sont des favoris au titre, qui jouent sereinement et n’attendent qu’une chose : le début des Playoffs. Il faudra être bien accroché, car c’est du costaud. Pour les Sixers, il faudra revoir la copie défensive, et y mettre plus d’énergie. Le signal n’est pas au rouge, mais la mise en garde est réelle. La transition vers le mode “Playoffs” a déjà commencé dans le Wisconsin… et il serait bien d’en faire de même à Philadelphie.

Source : ESPN