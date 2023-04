Ce match des Lakers face à Houston devait être une formalité. Il l’a été grâce à un Anthony Davis de gala : le monosourcil préféré de la Californie du Sud a envoyé 40 puntos à 15/20 au tir, une partie très propre pour maintenir les Lakers dans le wagon d’une potentielle qualification directe aux Playoffs.

Trop fort, trop grand pour des Rockets qui n’ont cette fois pas pu compter sur une équipe des Lakers décimée pour l’emporter. Bien présent sur le parquet, Anthony Davis a fait la totale aux fusées. Un match géré d’une main de maître d’un point de vue individuel, qui a facilité la gestion collective du score pour tranquillement s’imposer dans le Texas. Définition d’une soirée parfaite, en gros. AD préchauffe : 52 points sur les quatre derniers quarts qu’il a joué : décisif.

LeBron James finit la partie à 18 points, tout comme Austin Reaves. Les voyants sont au vert à L.A. Les joueurs font leur boulot, ça prend de la confiance avant un Play-in qui s’annonce quoi qu’il arrive compliqué, en cas d’une septième place ce dimanche. Les Rockets ont fait du Rockets : Alperen Sengun a montré de belles choses, avec 18 points et 15 rebonds, mais la défaite était plus importante que le reste. Tout le monde il est content.

AD’s got 52 points in his last four quarters 👀 pic.twitter.com/QhT5qj6lDH — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 3, 2023

Surtout, La La Land réalise une bonne opération au classement. La victoire était bien sûr obligatoire, mais elle est bonifiée par une défaite des Wolves à Portland et des Mavericks à Atlanta. Les Lakers sont actuellement septièmes de l’Ouest, et ne comptent qu’une victoire de retard sur les Warriors, cinquièmes. À noter le duel juste capital face aux Clippers – sixièmes – jeudi. En cas de victoire, les Lakers pourraient se qualifier directement pour la postseason. Un exploit pour une équipe qui a très souvent fait la course derrière tout le monde cette saison.

Source : ESPN