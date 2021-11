Tiens, la stat du jour nous apprend qu’Anthony Davis est une bille au basket-ball : faîtes-en ce que vous voulez, c’est dimanche c’est cadeau

Vous les connaissez ces stats, toutes plus folles les unes que les autres, qui pullulent chaque nuit sur nos réseaux. Untel est devenu le premier joueur à scorer huit points de suite avec une tenue rouge et jaune et quand la température extérieure est de 11 degrés, un autre reste une série incroyable de quatre tris du parking inscrits sur le L du logo de sa franchise. Dans la même veine mais un chouïa plus parlant ? Une stat concernant le début de saison d’Anthony Davis, loin d’être dégueulasse, mais pas vraiment à la hauteur des attentes en ce qui concerne son adresse lorsqu’il quitte la raquette.

Article à prendre avec des pincettes, possible que certains trolls de second voire troisième degré se planquent dans les lignes qui suivent

Alors comme ça Anthony Davis est une grosse bille ? Nous qui croyions qu’il était le joueur le plus indéfendable de la Ligue, nous voilà du coup la bouche bien bée. C’est en tout cas ce qu’une statistique signée Statmuse nous a révélé il y a quelques heures, nous faisant découvrir le pot-aux-roses : Anthony Davis est une calamité à mi-distance et se transforme carrément en bolosse quand il est derrière la ligne à 3-points. Visez plutôt, on en parle – un peu – juste après :

Anthony Davis this season:

16.7% on threes — worst in NBA history by any player with 2+ attempts per game and 20+ games played.

38.3% on midrange — worst in the NBA by any player with 100+ attempts.

33.1% on jumpshots — worst in the NBA by any player with 150+ attempts. pic.twitter.com/KZ2YEYzEjD

— StatMuse (@statmuse) November 27, 2021