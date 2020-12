Officiel : Anthony Davis prolonge aux Lakers pour 5 ans et 190 millions, le soleil brille toujours plus fort à Los Angeles

On l’attendait. On l’attendait cette prolongation de contrat d’Anthony Davis, restait juste à voir la durée du deal et donc son montant. Désormais, nous sommes fixés. Même pas un jour après l’extension surprise de LeBron James, AD va prendre le stylo à son tour pour prolonger de cinq ans avec 190 millions de dollars à la clé.

Agent libre juste après avoir gagné son premier titre aux côtés de BronBron dans la bulle de Mickey, Anthony Davis voulait prendre le temps avant de signer son prochain contrat. Non pas pour réfléchir à sa prochaine destination, les Lakers étant tout en haut de sa liste, mais plutôt pour bien évaluer ses différentes options contractuelles. Finalement, AD et son agent Rich Paul ont donc opté pour un deal maximum de cinq ans et 190 millions. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la bombe, se vengeant ainsi de Shams Charania, qui avait annoncé hier soir la prolongation de LeBron. Résultat, Davis est officiellement sous contrat avec les champions en titre jusqu’en 2025, avec toutefois une player option sur la dernière saison qui peut permettre à AD de revenir sur le marché de la Free Agency dans quatre ans – quand il aura 31 piges – pour décrocher un nouveau gros deal, aux Lakers ou ailleurs. Cette prolongation à long terme n’était pas forcément acquise, l’option 2 + 1 ayant souvent été mise en avant car elle aurait permis à Davis de signer un contrat max avec dix années d’expérience en NBA et les avantages financiers qui l’accompagnent, lui qui sort juste de sa huitième campagne dans la Grande Ligue. Sauf qu’au final, rien de tout ça, AD et les Lakers sont liés sur le long terme et la franchise californienne semble destinée à jouer les premiers rôles pendant un bon bout de temps.

All-NBA forward Anthony Davis is finalizing a five-year, $190M maximum contract to stay with the Los Angeles Lakers, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. The deal includes an early termination option prior to fifth season in 2024-2025. Deal could be signed as soon as today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 3, 2020

On peut donc définitivement le dire, le prime d’Anthony Davis, qui s’annonce tout simplement monstrueux, se déroulera à Los Angeles. Lors de sa première saison dans la Cité des Anges, il a formé avec LeBron James le meilleur duo de la Ligue et les Lakers ont immédiatement terminé sur le toit de la NBA. Une phrase qui pourrait devenir un classique tant les deux superstars cartonnent ensemble. Progressivement, avec un LeBron qui devrait logiquement baisser le pied à un moment donné (enfin on sait pas c’est un cyborg le mec…), Davis va prendre les clés du camion au sein de la franchise la plus prestigieuse de la NBA, qui peut déjà se frotter les mains à l’idée de voir le monosourcil dominer la concurrence des deux côtés du terrain. Bref, c’est un vrai coup de force des Lakers de Rob Pelinka, déjà auteurs d’une belle intersaison durant laquelle ils ont réussi à se renforcer en recrutant notamment du Dennis Schroder, du Montrezl Harrell et du Marc Gasol. Grosse intersaison, LeBron qui prolonge, AD qui veut faire sa vie à Los Angeles, on peut dire que le soleil brille de plus en plus fort dans la Cité des Anges, l’ombre étant réservé aux Clippers.

De retour au sommet de la NBA, les Lakers font tout pour rester au top lors des années à venir et c’est une grande réussite. La concurrence devra se bouger pour détrôner Anthony Davis, LeBron James et Cie, qui n’ont pas l’intention de partager les prochains Larry O’Brien Trophies.

Source texte : ESPN

Le salaire à venir d’Anthony Davis chez les Lakers : 2020-21 : 32,742,000$

2021-22 : 35,361,360$

2022-23 : 37,980,720$

2023-24 : 40,600,080$

2024-25 : 43,219,440$ (player option) C’est limite si les Lakers ne l’ont pas eu à prix réduit, comparé à d’autres salaires. Incroyable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2020