Prolongation d’Anthony Davis aux Lakers : pas de deal… avant quelques jours, le monosourcil veut prendre son temps

Agent libre après avoir décliné sa player option, Anthony Davis va logiquement prolonger aux Lakers mais reste à voir sur combien de saisons et à quel montant. On préfère vous prévenir, il va falloir être patient car on ne devrait pas avoir de réponse avant plusieurs jours.

Le dossier Anthony Davis va prendre un peu de temps pour se finaliser. Si personne n’imagine une seule seconde un départ de Los Angeles, une petite période sera nécessaire pour que le camp AD et les Lakers bouclent leur accord sur le prochain contrat de la bête. Adrian Wojnarowski d’ESPN indique effectivement qu’aucun engagement officiel n’est à attendre de la part du monosourcil dans les jours à venir. La Free Agency commence ce vendredi mais il faudra sans doute patienter jusqu’à la semaine prochaine, après Thanksgiving (jeudi 26 novembre), pour voir Davis signer son nouveau deal avec la franchise pourpre et or. La raison de cette attente ? Le champion NBA et son agent Rich Paul veulent prendre leur temps pour bien analyser les différentes options qui s’offriront à eux. Donc si vous êtes un fan des Lakers et que vous ne voyez aucune notification du Woj ou de Shams concernant une prolongation de contrat de la superstar, sachez que c’est tout à fait normal. On avait déjà souligné les différentes structures de contrat pour Davis, en matière de durée, de montant, d’options et tout le binz qui va avec, à lui désormais de peser le pour et le contre pour faire le bon choix et se retrouver dans la meilleure situation possible, entre sécurité et flexibilité.

ESPN Sources: Anthony Davis is on course to return to the Lakers, but don't expect a formal commitment in the immediate hours and days after free agency opens. Davis will take time to consider the structure and length of a new max contract. https://t.co/nHBQfBGwJq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020

Parmi les possibilités, l’une semble particulièrement à la mode, à savoir le 2+1 pour un montant total de 106 millions de dollars. Traduction, on parle ici d’un contrat qui lierait les Lakers à l’intérieur superstar jusqu’en 2022, avec une player option pour AD sur la saison 2022-23. Avec cette player option, le monosourcil pourra soit prolonger une année supplémentaire dans la Cité des Anges pour ensuite devenir agent libre en 2023, soit débarquer sur le marché de la Free Agency dès 2022. Et en 2022, Davis aura dix saisons NBA derrière lui, ce qui lui permettra de demander un salaire à hauteur de 35% du salary cap, de quoi amasser un joli pactole. Autre aspect à prendre en compte par rapport à l’année 2022, la fin de contrat potentielle de LeBron James, son grand copain avec qui il a remporté le titre NBA dans la bulle de Mickey en octobre dernier. En effet, il reste aujourd’hui deux années de contrat au King pour un total de 80 millions de dollars, avec une player option sur la saison 2021-22. Les deux auraient ainsi la possibilité d’être agents libres en même temps. Ce contrat 2+1 a donc du sens pour le monosourcil, car il permet un équilibre intéressant entre le sportif, le financier, et la flexibilité. Du coup, si on devait parier, on partirait sur ce scénario, même s’il ne faut pas exclure un deal plus court ou plus long.

Anthony Davis et les Lakers, ça va bien entendu continuer l’aventure ensemble pour jouer le back-to-back en 2021, on attend juste de voir la structure de son prochain contrat. Rendez-vous dans une semaine pour faire le point.

Source texte : ESPN