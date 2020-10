Anthony Davis a régné en défense dans le Game 4 : une performance de DPOY, petite dédi à Giannis

Après deux premiers matchs monstrueux dans ces Finales NBA, Anthony Davis avait véritablement calé lors du Game 3. Du coup, on attendait une grosse réponse de la part du monosourcil dans la quatrième manche, et elle est arrivée. AD n’a pas forcément enflammé les stats, mais sa présence défensive a fait une énorme différence.

Une performance de DPOY, voilà comment on pourrait qualifier le match d’Anthony Davis suite à la victoire des Lakers face au Heat mardi, victoire qui rapproche encore un peu plus AD et ses copains du titre suprême. S’il a terminé derrière Giannis Antetokounmpo dans la course au titre de meilleur défenseur de l’année cette saison, Davis a encore une fois montré qu’il aurait très bien pu repartir avec le trophée. À côté de ses 22 points et son dagger du parking dans la dernière minute, l’autre superstar de Los Angeles a également accumulé neuf rebonds et quatre contres, jouant ainsi un rôle essentiel dans la prestation très solide des Lakers dans leur propre moitié de terrain (+/- de +17 sur l’ensemble de la rencontre pour AD). Car ce match, il a surtout été gagné en défense par les Angelinos. Après les 114 pions encaissés dans le Game 2 et les 115 dans le troisième match, les Lakers ont vraiment resserré les boulons : 96 points pour Miami, 42,7% de réussite au tir, la victoire au bout, mission accomplie. Et clairement, Davis était PAR-TOUT. On peut parler de ses quatre contres pour illustrer son impact mais ce dernier dépasse largement cette simple stat. La polyvalence du bonhomme, son activité globale et sa force de dissuasion ont été au premier plan dans le Game 4. À plusieurs reprises pendant le match, le Heat a laissé passer des opportunités en attaque près du panier juste à cause de la menace que représente Anthony Davis. Car oui, il est tellement flippant qu’il change la manière dont ses adversaires jouent quand ils se retrouvent face à lui.

« Ce gars peut tout faire en défense. Défendre en un-contre-un, au poste, il peut bouger ses appuis latéralement contre des arrières, contester les tirs, rivaliser physiquement avec les grands. J’ai besoin d’ajouter quelque chose ? » a déclaré LeBron James via ESPN.

Difficile de mieux résumer la polyvalence d’AD. Et cette polyvalence, elle a été extrêmement utile quand il a fallu s’occuper du cas Jimmy Butler. Auteur d’une performance all-time dans le Game 3, Buckets semblait pourtant bien parti pour réaliser un nouveau récital dans la quatrième manche, avec 11 points à 5/5 au tir dans le premier quart-temps. Si Anthony Davis a été placé sur Jimmy d’entrée de jeu, ce dernier a profité des switchs défensifs pour sanctionner la défense californienne. Très vite, le match de dimanche dernier est revenu dans les esprits et les Lakers savaient qu’ils devaient trouver un moyen pour limiter son impact global. Une tâche pas facile à accomplir, mais quand vous avez un mec de 2m08 capable de se déplacer comme un extérieur et de défendre son panier comme un vrai protecteur d’arceau, ça aide beaucoup. D’après ESPN Stats & Info, avec Davis sur le dos, Jimmy a fini à seulement 1/7 au tir. On se rappelle de cette possession à environ vingt secondes de la fin, quand la star du Heat a tenté de pénétrer face à AD avant de se faire bâcher méchamment en montant au cercle. Voilà ce qu’est capable de faire le monosourcil en défense. Et ce genre de phénomène, c’est très très rare en NBA. Sous l’impulsion de Davis et grâce à un bel effort collectif, Butler a été limité à 11 points et 3/12 au tir après le premier quart-temps (il a terminé avec 22 points, 10 rebonds, 9 passes, 3 turnovers à 8/17 au tir, 0/3 de loin et 6/7 aux lancers francs).

Anthony Davis n’a pas sorti son plus grand match en attaque, mais il a vraiment fait du sale en défense. Et souvent, à ce stade de la compétition, c’est ce qui fait véritablement la diff’. Cette perf, il faudra s’en souvenir quand les Lakers ramèneront le Larry O’Brien Trophy à Los Angeles.

Source texte : ESPN, ESPN Stats & Info