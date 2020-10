Anthony Davis a calé dans le Game 3 : problèmes de fautes et manque d’agressivité, attention à ne pas choker

Archi dominant dans les deux premiers actes de ces Finales NBA 2020, Anthony Davis se voyait sûrement déjà en train de soulever le trophée Larry O’Brien d’une main et le Bill Russell Award de l’autre avant de recommencer pendant dix ans avec LeBron James à ses côtés. Mais attention à ne pas aller trop vite en besogne, après tout, les Lakers n’ont fait que la moitié du chemin. Alors autant être cash, on l’avait encensé jusqu’ici mais Tonio a été cradingue dans ce Game 3.

Tout le monde attendait son duel avec Bam Adebayo dans cette série, ce dimanche il a pris l’eau face à Kelly Olynyk, Jae Crowder et Meyers Leonard. Pour faire simple et court, on pourrait à peu près résumer la nuit d’Anthony Davis comme ça. Tout a commencé avec deux fautes rapides dans le premier quart-temps, avec zéro point et quatre pertes de balle au compteur, forçant LeBron James à revenir beaucoup plus tôt que d’habitude pour ne pas laisser les Lakers sans aucun de leurs deux leaders sur le terrain au bout de huit minutes. Le Heat n’en demandait pas tant et prenait rapidement les commandes du match dans le sillage d’un Jimmy Butler historique pour faire oublier l’absence de Goran Dragic et surtout de Bam Adebayo qui était justement censé s’occuper du cas AD. Rapidement sanctionné pour un second passage en force dans le deuxième quart-temps, il a de nouveau été rappelé sur le banc par Frank Vogel qui a finalement décidé de le garder sur le terrain malgré une quatrième faute personnelle sifflée moins de deux minutes après le début de la deuxième mi-temps. Limité défensivement et hors de rythme en attaque, l’ancien ROY n’a jamais pesé dans ce match et acceptait les critiques en conférence de presse d’après-match au micro d’ESPN.

« Je dois juste être meilleur des deux côtés du terrain et éviter les problèmes de fautes. Je dois apporter l’énergie dont l’équipe a besoin. L’équipe compte sur moi pour bien lancer les matchs et avec deux fautes aussi tôt dans la partie, j’ai forcé certains joueurs à rentrer plus tôt. Je dois être meilleur que ça. »

Auteur de 34 et 32 points lors de ses deux premiers matchs de Finales NBA en carrière, le Unibrow termine à 15 points à 6/9 au tir, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions mais aussi 4 fautes et 5 turnovers, participant grandement au concours de maladresse des Californiens. Particulièrement gêné par le changement de défense du Heat, repassé en individuelle pour l’empêcher de se faufiler sous le cercle, Anthony Davis n’a pris que trois tirs dans la raquette, son plus petit total dans un match de Playoffs en carrière selon ESPN Stats & Information. Le genre de chiffre qui pique lorsqu’on sait que le principal ancrage défensif de Miami à l’intérieur n’a pas retiré son survêtement du match. A ce niveau-là, c’est presque une faute professionnelle pour un joueur de son calibre et candidat au titre de MVP des Finales, abandonnant Bron et ses coéquipiers dans un match qui aurait pu définitivement tuer la série. Mais connaissant un peu le caractère et le talent du bonhomme, Bam serait bien inspiré de revenir aider ses copains lors du Game 4 ou il pourrait y avoir une vraie boucherie dans la peinture ce mardi. En tout cas, AD n’avait pas l’air plus inquiet que ça après la rencontre.

« Croyez-moi, ça va aller. »

On ne s’en fait pas trop pour Anthony Davis et les Lakers, un match sans ça arrive à tout le monde. Il aurait sûrement préféré que ça ne tombe pas sur un match des Finales mais la plus grosse erreur que pourraient faire les Floridiens seraient de sous-estimer sa capacité à réagir après cet échec.

Source texte : ESPN