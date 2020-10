Nouveau titre WNBA pour le Storm de Seattle : probablement pas la seule équipe en jaune à soulever un trophée cette semaine

Comme leurs homologues masculins, les joueuses WNBA avaient repris le chemin des parquets dans une bulle en Floride fin juillet. Et comme ça pourrait très bientôt être le cas pour les mecs, cette saison particulière a touchée à sa fin. Vainqueur des Aces 3-0 en finale, le Storm de Seattle remporte le quatrième titre de son histoire, bien aidé par le retour fracassant de Breanna Stewart, MVP des Finales.

Il n’y a pas que la NBA qui a pris ses quartiers en Floride fin juillet pour se confiner et terminer la saison dans les meilleures conditions. La WNBA, enfermée à l’IMG Academy de Bradenton a suivi la même recette, avec le même succès. Habituellement disputée entre mai et octobre, la saison a été retardée et réduite par la situation sanitaire. 22 petits matchs de saison régulière au programme pour chaque équipe avant d’enchainer sur une campagne de Playoffs classique. Et plus de deux mois après son lancement, cette saison particulière, disputée entièrement dans la bulle, touche à sa fin. Le Storm de Seattle décroche ainsi le quatrième titre de son histoire, le deuxième en trois ans, après celui obtenu en 2018. Deuxième seed au terme de la régulière, les filles de Seattle n’avaient pas de temps à perdre dans la bulle : 3-0 en demi-finales face à Minnesota, 3-0 en finale contre Las Vegas et un troisième match expéditif remporté 92-59 dans la nuit de lundi à mardi. Une campagne de Playoffs largement dominée par les coéquipières de la légende Sue Bird donc. La meneuse historique de Seattle et futur Hall of Fameuse, disputait sa 17ème saison sous le maillot du Storm après avoir été draftée en première position en 2002. Quatrième titre de l’histoire de la franchise et quatrième titre pour Sue Bird donc, toujours pas prête à raccrocher les sneakers à bientôt 40 ans (la semaine prochaine exactement).

L’autre belle histoire de cette saison express, c’est évidemment le retour fracassant de Breanna Stewart. La poste 4, elle aussi draftée en première position par la franchise de Seattle, en 2016, faisait son grand retour en WNBA. Victime d’une rupture au tendon d’Achille lors de la Finale d’EuroLeague 2019 où elle jouait pour le Dynamo Koursk, elle avait dû faire une croix sur la dernière saison WNBA, l’empêchant ainsi de défendre son titre. Championne et MVP des Finales en 2018, Breanna Stewart n’a pas perdu de temps pour remettre les pendules à l’heure : nouveau titre de championne et nouveau trophée de MVP des Finales. Une finale largement dominée (28,3 points, 7,7 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,7 contre à 62,7% aux tirs et 65% de la buvette) pour la joueuse qui continue de remplir la vitrine à trophées, déjà bien pleine à seulement 26 ans. Double championne WNBA et double MVP des Finales, elle est aussi double All-Star, MVP de la Ligue en 2018, championne du monde et MVP du tournoi avec Team USA la même année et quadruple (!) championne NCAA avec Connecticut entre 2013 et 2016. Pas sûr qu’il reste beaucoup de place, il va falloir penser à passer chez IKEA.

Des Playoffs parfaits pour Seattle et un retour aux affaires bien solide pour Breanna Stewart. Rupture au tendon d’Achille ou pas, l’intérieure a déchiré tout le monde, un bon moyen de rappeler qui est la patronne en WNBA.