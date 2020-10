Alvin Gentry nommé assistant aux Kings : Luke Walton et Gentry en Californie, on a déjà vu ça quelque part

Dans ce marché plein de rebondissements qu’est celui des coachs NBA, une nouvelle vient de tomber : l’ancien coach des Pelicans, Alvin Gentry, vient d’être nommé assistant de Luke Walton chez les Kings.

Alors qu’Adrian Wojnarowski nous lâchait déjà l’info il y a quelques semaines concernant le limogeage d’Alvin Gentry du banc des Pelicans, c’est encore le Woj qui nous annonce la nouvelle destination du leader des Chipmunks via ESPN. Une fois cette vanne vaseuse et à peine assumée, rentrons dans le vif du sujet. On apprend donc que la saison prochaine, Gentry sera le nouvel associate head coach (coach assistant n°1) de Luke Walton sur le banc des Kings. Après cinq saisons passées du côté de la Nouvelle-Orléans, l’entraîneur âgé de 65 ans s’envole pour la Californie pour retrouver un poste qui ne lui est pas inconnu, en lieu et place du Serbe Igor Kokoskov parti au Fenerbahçe. Alvin Gentry n’est donc pas resté chez Pôle Emploi très longtemps et arrive dans une franchise de Sacramento actuellement en période de renouveau, avec un changement récent de direction et des jeunes à fort potentiel, De’Aaron Fox en tête. En espérant qu’il ait plus de succès que Luke Walton s’il essaye de téléphoner à Buddy Hield, mais ça c’est une autre histoire.

Tenez-vous bien : ça fait 31 ans que Gentry est dans la Ligue (en tant que coach ou assistant), et il n’est toujours pas prêt à s’arrêter. L’année où Alvin a commencé à être sur les bancs de la NBA, l’équipe au top du top était les légendaires Bad Boys de Detroit. Ça ne date pas d’hier. En 2020-21, il va donc prendre à nouveau l’avion pour se retrouver dans le coaching staff d’une huitième franchise, lui qui est passé par les Spurs, les Clippers, le Heat, les Pistons, les Suns, les Warriors, et les Hornets/Pelicans. Après avoir pu côtoyer des petits noms comme Steve Nash, David Robinson, Stephen Curry ou encore Grant Hill, on imagine à quel point Alvin trépigne d’impatience à l’idée de monter encore un peu plus en gamme, et de retrouver Kent Bazemore ou Corey Brewer. On le comprend. Blague à part, on imagine qu’un assistant expérimenté qui a connu un titre de champion avec les Warriors en 2015, mais également des périodes creuses pendant sa longue carrière, ne pourra qu’apporter à Luke Walton. Les deux hommes se connaissent d’ailleurs bien puisqu’ils étaient assistants de Steve Kerr ensemble, lors de cette année victorieuse du côté d’Oakland. Espérons pour les Rois que la connexion fasse autant de merveilles qu’en 2015, dans la Baie.

Nouvelle ville, nouvelle équipe, nouveau défi pour Alvin Gentry dans la capitale californienne. En tout cas, sauf grosse surprise, il devrait être parti pour une nouvelle saison à courir après le huitième spot pour les Playoffs. Se qualifier facilement, ça ne semble pas être son truc à Alvin.

