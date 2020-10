Le beau geste du jour : Russell Westbrook a laissé un gros pourboire au personnel de l’hôtel dans la bulle

Eliminé en demi-finale de Conférence par les Lakers, Russell Westbrook a pris soin de laisser 8 000 dollars au personnel de l’hôtel Grand Floridian dans lequel les Rockets résidaient au cœur de la bulle. Un joli geste pour nous rappeler que le Brodie est un mec au grand cœur.

On le sait, Russell Westbrook n’est pas du genre à lésiner sur les efforts. Généreux sur le terrain, le meneur des Rockets sait aussi l’être en dehors. Logé à l’hôtel Grand Floridian avec ses coéquipiers et d’autres équipes NBA, le Brodie a semble-t-il validé son confinement à Disney World. Cinq étoiles sur TripAdvisor et surtout un gros billet pour le personnel de l’hôtel, aux petits soins avec les joueurs en ces temps de crise sanitaire. D’après le Dallas Morning News, le meneur aurait carrément lâché un pourboire de 8 000 dollars au personnel d’entretien avant de partir, en plus de rendre une chambre impeccable. Interrogé à ce sujet par Bleacher Report, Russ a confirmé le geste sans évoquer le nombre exact de billets qu’il a laissé sur la table de nuit. Mais peu importe, pour lui, c’était un geste logique au vu du temps investi et des efforts fournis par le personnel dans cette situation inédite.

« Ils ont pris soin de nous. Ils ont pris de leur temps et de leur énergie pour faire un travail de haut niveau. C’était la bonne chose à faire, et j’aime faire les choses bien. »

Dernière équipe à quitter le Grand Floridian de Disney, on imagine que les Rockets et Russell Westbrook seraient bien restés un peu plus longtemps dans la bulle d’Orlando. LeBron James et Anthony Davis n’étaient pas de cet avis et ont renvoyé les Fusées dans le Texas en cinq petits matchs au second tour des Playoffs. Pas de quoi faire oublier ses bonnes manières au Brodie. Joueur clivant sur le terrain, voire par ses choix vestimentaires, le meneur n’en reste pas moins un être humain difficilement détestable. En 2015, il avait reçu le NBA Care Community Assist Award, un trophée récompensant chaque saison un joueur pour ses efforts auprès de la communauté, ses activités philanthropiques et ses œuvres caritatives. Apprécié de tous pendant ses onze saisons à Oklahoma City, Russ fait encore parler sa générosité. Classe.

Malgré la claque face aux Lakers, Russell Westbrook a fait une belle passe dé au personnel de Disney World en quittant la bulle. De quoi permettre aux collègues de Mickey de mettre un peu de beurre dans les épinards.

Source texte : Dallas Morning News, Bleacher Report