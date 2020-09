Les Lakers déroulent face à des Rockets dépassés : 119-96, ça c’est fait, et l’étape suivante s’annonce autrement plus coriace

De suspense il n’y avait pas tellement pour ce Game 5 entre les Lakers et les Rockets. Trop de talent et de certitudes d’un côté, trop d’inconstance et de stéréotypes de l’autre, et une série qui avait donc de bonnes chances de s’arrêter cette nuit. Pas de surprise au final, les Lakers rejoignent les Finales de Conférence pour la première fois depuis dix ans, et les Rockets vont pouvoir commencer… à se poser quelques questions.

Ce n’était pas un écart de niveau, c’était carrément l’estuaire de la Loire. Impossible pour les Rockets de lutter avec les Lakers, pas ces Rockets-là, pas face à ces Lakers-là. Sympa les types d’ailleurs, car il n’aura fallu que quelques minutes aux hommes de Frank Vogel pour tuer le match et la série, si l’on estime qu’elle n’était pas terminée depuis une semaine. Un début de match tonitruant de LeBron James, Kentavious Caldwell-Pope, Markieff Morris et Danny Green embrayent du parking puis Kyle Kuzma et Alex Caruso prennent le relai et ça fait déjà 33-11 pour des Angelinos en mode Faf Larage. Heureusement pour notre moral les Rockets nous offriront un semblant de réaction grâce à la bonne entrée de Ben McLemore et au réveil d’un James Harden solide mais trop seul, un James Harden qui verra d’ailleurs le ciel de sa saison s’assombrir définitivement sur les coups de 3h19 du matin, jugez plutôt :

Le highlight de la nuit de la part d’un Caruso qui apprend décidément bien vite au contact d’un autre chauve bien connu, et une action qui symbolise au final parfaitement ce match. James Harden est seul au monde, abandonné notamment par un Russell Westbrook actif mais terriblement à côté de la palque, alors qu’en face le supporting cast de LeBron James et d’un Anthony Davis discret s’occupe de gérer les affaires courantes. Car le léger sursaut d’orgueil des Rockets au deuxième quart-temps (revenus à six points en début de troisième) ne sera malheureusement pas synonyme de retour en grâce. Un 15-0 passé par les Lakers mettra d’un coup d’un seul fin aux espoirs de la fanbase texane, un 15-0 confirmant la main-mise californienne sur cette série, confirmant également la grande forme des role players des Lakers ce soir, avec à la clé de ce bon mood un record de franchise : celui du nombre de paniers du parking inscrits dans un match de Playoffs (19/37 au final). 4/4 pour Markieff Morris, 3/8 pour LeBron, 4/6 pour Danny Green, 2/3 pour KCP, 3/6 pour Kyle Kuzma, même JaVale McGee s’y est essayé (sans réussite) dans le garbage time, bref c’était ce soir un véritable bombardement pour mettre fin à la saison des Rockets. Un Game 5 traversé sans émotion par les hommes de Mike D’Antoni, incapable de quoique ce soit face à une équipe de toute manière bien trop forte pour la sienne, et une deuxième mi-temps dont les principales infos seront la nouvelle belle rentrée du rookie Talen Horton-Tucker pour L.A., alors que Russell Westbrook préférait pour sa part utiliser ses dernières minutes de la saison pour… s’embrouiller avec le frère de Rajon Rondo.

Un blow-out au final, sans surprise diront certains, et des Lakers qui rejoignent donc les Finales de Conférence pour la première fois depuis dix ans. Ce sera face aux Clippers ou aux Nuggets, très probablement d’ailleurs face aux premiers cités, pour un derby que la planète basket attend maintenant depuis plus d’un an. Messieurs les Rockets bonnes vacances (et au boulot), messieurs les Lakers… que le show must go on.