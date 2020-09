NBA Top 5 du jour : en plus d’être le MVP chaque saison, Alex Caruso est désormais le meilleur défenseur de la Ligue

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Top 5 aux allures de scrimmage spécial Lakers, avec une apparition furtive de Russell Westbrook mais qu’on décidera de boycotter en raison de son match de merde. Côté calif’ ? Bah la qualif, déjà, mais surtout un Alex Caruso qui s’impose petit à petit comme le vrai leader de cette équipe avec J.R. Smith bien sûr. LeBron James en coast-to-coast c’est bien gentil, Anthony Davis et les putbacks c’est bien urbain, mais Alex Caruso c’est le level juste au dessus, car si le divin chauve 2.0 nous a souvent régalé de ses envolées dignes d’un Vince Carter mutiplié par Michael Jordan, cette fois-ci c’est son génie défensif digne de Scottie Pippen qui a été mis en exergue. Moralité ? James Harden a trouvé son maître, un de plus.

Encore une belle nuit, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.