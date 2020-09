NBA Top 5 du jour : la connexion LeBron James – Alex Caruso a encore frappé… dîtes, il y a de la place pour deux au Hall Of Fame ?

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Il est des couples sur cette Terre dont personne ne peut contester l’osmose. Roméo et Juliette, Laurel et Hardy, Spirou et Fantasio, Stone et Charden, Véronique et Davina, Charly et Lulu, Bataille et Fontaine, les Knicks et la treizième place, bref vous voyez le genre. LeBron James et Alex Caruso font partie de ces gens qui se subliment l’un l’autre, probablement la filiation capillaire, et cette nuit fut une page de plus écrite au grand livre de leur relation. Alley-oop du petit pour le costaud, deux fois d’ailleurs, regards complices et c’en était fini des Rockets. Un one-two punch parmi les plus efficaces de l’histoire du basket chauve, et qui relègue ainsi au second plan les autres actions de ce Top 5. Parce qu’on a rien contre Bam Adebayo, Khris Middleton ou Kyle Kuzma, mais l’histoire entre Alex et LeBron c’est encore autre chose, et ça se déguste avec le meilleur des vins.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.