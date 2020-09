Shaqtin’ A Fool : officiel, les parquets d’Orlando sont tellement confortables qu’un paquet de mecs aiment s’y allonger

Qui dit lundi dit Top 100 all-time mais dit aussi aujourd’hui… Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à la semaine prochaine. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

Et on commence sur les chapeaux de roue avec Reggie Jackson, qui nous offre une Sam Dekker 2020, l’occasion de rappeler que l’ancien joueur des Rockets reste le GOAT parmi les GOAT du Shaqtin. La suite ? La spéciale du mec qui perd un ballon et qui feint un mauvais coup reçu. Dans le rôle de l’acteur studio Carmelo Anthony, mais vous connaissez tous ce mec dont cette feinte est la spécialité chaque week-end. On enchaîne ensuite avec un beau résumé de la série entre le Thunder et les Rockets, avec une course à qui plongera le mieux. C’est prévu une deuxième saison de Splash sur TF1 ? Et qui de mieux pour conclure ce bêtisier du jour que… J.R. Smith himself, qui nous a offert la semaine passée l’un des plus beaux moments de la saison, si vous ne connaissez pas l’histoire cliquez sur play im-mé-dia-te-ment.

Voilà pour les All-Stars du lol pour cette nouvelle semaine au sein de la bulle. Ici ? Put your hands up – évidemment – pour le Dieu Gérard qui n’en finit plus de nous étonner de jour en jour. Cœur avec les doigts, ça bouge pas.