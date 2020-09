Les chroniques de J.R. Smith – Episode 4 : Gérard tire en dehors du terrain, parce que sinon c’est trop facile

Pour ce quatrième épisode des chroniques de J.R. Smith, votre idole ultime vous conte en exclusivité ses débuts de Playoffs, un record qu’il a chouré à une légende et certaines choses qu’il tente afin de se rendre la tâche plus difficile. Jamais à court de défis notre Gérard.

Les Chroniques de J.R. Smith c’est quoi ? Imaginez J.R. Se transformer en Gérard le soir venu, se transformer en génie donc, et coucher sur papier tous les secrets les plus croustillants de sa vie, coucher sur le papier ses états d’âmes les plus profonds. Information importante : tout est totalement imaginaire… mais tout est tellement possible.

Chers lecteurs,

Y’a des matins comme ça où il est déjà 14 heures. J’ai encore oublié le réveil, du coup j’ai dû me préparer à l’arrache pour aller à l’entraînement avant les Playoffs. J’avais mis deux chaussettes différentes, bon ça on s’en tape à la limite, mais j’ai repensé à ce jour où j’ai dû prendre mes caleçons… Tu parles d’une journée qui commence bien. Bon, forcément, j’arrive un peu en vrac et j’ai bien l’impression que ça se voit au moment où tout le monde esquisse un sourire en coin en me voyant. Mais bon, vous connaissez la devise : Gérard vitreux = Gérard heureux.

Mais bon, comme vous le savez, votre serviteur a des missions à accomplir, peu importe ce qu’en disent les gens qui le trouvent nul. Le 24/08, c’était le Mamba Day, et qui d’autre que Gérard pour rendre hommage à Kobe Bryant ? Bon, déjà, j’ai forcément customisé mes chaussures pour l’occasion, car évidemment, pour être légendaire, Gérard s’inspire des légendes. Du coup, contre les Blazers, ou le Lillard FC je sais plus trop, j’y ai mis un message. J’espère vraiment que Kobe est fier de moi…

On JR Smith’s left shoe, he has written in marker: “WWKD (What Would Kobe Do)”. On his right shoe: “SHOOT”. — Kyle Goon (@kylegoon) August 25, 2020

Sur la chaussure gauche de JR Smith, il avait écrit au marqueur « WWKD (« What Would Kobe Do ? » = « Qu’est-ce que Kobe aurait fait ? » en français)

Sur sa chaussure droite : SHOOT

Du coup, bah j’ai shooté encore et encore hein, vous pensiez quand même pas que Gérard allait faire une passe ? De toute façon, le bouton de ma manette a toujours été explosé alors bon. Ce jour là j’ai fait que 1/5 aux tirs et je n’ai tiré qu’à 3-points, parce que sinon c’est trop facile, et Gérard n’aime pas la facilité. Mais même avec des pourcentages fumés, j’arrive à rejoindre Kobe dans la légende. 292 tirs du parking marqués en Playoffs ? T’as déjà fait ça toi ? Bah non. Alors que Gérard oui, et il a même égalé Kobe, le 24/08, avec le maillot hommage sur les épaules. Tout était écrit pour que Gérard fasse parler de lui, quand je vous dis que les lions ne s’associent pas avec les cafards… Mais peut-être bien avec les serpents, car le prochain sur la liste à dépasser c’est… Kevin Durant.

Puis je suis désolé, mais à un moment, on me sort à chaque fois que j’ai shooté à 5/20 aux tirs au premier tour contre Portland, mais personne ne veut voir que je fais exprès pour me rendre la tâche plus difficile. Imaginez si Gérard jouait sérieusement, ça fait longtemps que la course au titre serait déjà finie. Là, j’ai voulu impressionner tout le monde et tenter un truc jamais vu à l’époque : shooter hors des limites du terrain en plein match, mais les arbitres ont cassé l’ambiance et sifflé une sortie, du coup je vais encore me retrouver avec des montages sur ma gueule vitreuse et l’autre Shaq qui va encore me mettre dans son émission Shaqtin’ a Fool. Sérieusement, c’est n’importe quoi, ils ne veulent pas me laisser écrire l’histoire, tout le monde n’en a que pour le chauve dans ce sport. Quoi ? Comment ça lequel ? Bah les deux de mon équipe tiens. Mais c’est n’importe quoi, il reste 1 seconde dans le premier quart-temps et on allait gagner de toute façon, laisse-moi me taper un kiff sérieux…

En plus, si ça se trouve, c’est à cause de ça que Frank Vogel, l’assistant de LeBron James, m’a laissé sur le banc pour le premier match des demi-finales. Contre qui déjà ? Les Rockets ? Le Thunder ? Le Gouffre offensif FC ? Je suis perdu avec toutes ces équipes moi. Bah vous avez vu le résultat : pas de Gérard sur le terrain = défaite du Gérard FC. C’est incroyable, ils ont la chance d’avoir une légende, mais ils la laissent moisir comme un vulgaire joueur de Pro B sur le banc. De toute façon, Gérard n’a pas besoin des Lakers mais les Lakers ont besoin de Gérard, on espère bien qu’ils vont remarquer leur erreur, sinon ils peuvent dire adieu à leurs rêves de titre.

Puis on n’oublie pas non plus ce carnage avec le mouvement BLM, ce qu’il se passe est vraiment horrible et je n’ai pas trop envie de m’étendre là-dessus, on aurait dû continuer le boycott plus longtemps, nos plaintes n’ont pas été entendues, alors ils ne devraient pas pouvoir profiter du talent de Gérard ni celui des autres. On espère quand même que les choses vont bouger, que ce soit à ce niveau là, mais aussi sur le terrain où j’aurai enfin la reconnaissance que je mérite, pour l’instant ce n’est pas trop ça en 2020…

Mais on garde la tête haute, quand elle n’est pas dans le seau, sinon Gérard fera la grève du tir, et croyez-moi que ça n’enchante personne ici, même si les fans des Lakers veulent me faire croire que ce serait bénéfique pour tous. On verra bien de quel bois je me chauffe. Bisous.

Gérard.