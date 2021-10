NBA Top 5 du jour : Max Strus en défense et Tyler Herro au buzzer, une action sponsorisée 100% Vivelle DOP

Trois petits matchs et deux blow-outs cette nuit, mais tout de même de quoi se mettre un bon casse-dalle de highlights sous la dent avant la sieste ou à la pause de midi. Allez ça part, pas le temps pour les bavardages.

Fans des Hawks rassurez-vous, la connexion entre Trae Young et Clint Capela n’a pas souffert de la séparation estivale. 14 caviars hier pour Ice Trae dont environ 37 sucreries, on sait c’est pas possible mais vous savez bien qu’on fait ce qu’on veut. On enchaine ensuite avec un shoot aussi lointain que clutch de Stephen Curry, qui n’est pas un shoot du logo uniquement parce que le logo est plus petit qu’à Portland. Petit Bam Adebayo ne l’est pas et pourtant il courate comme un meneur de jeu, alors qu’on a cherché pendant une heure un jeu de mot potentiel sur le trio Iggy – Poole – Porter et qu’on vous annonce fièrement qu’on n’en a pas trouvé. Un Top 5 qui se termine avec deux des plus beaux représentants capillaires de la Ligue, deux hommes qui auraient tout aussi bien pu faire carrière en tant que boys band mais qui tout de même, se débrouillent plutôt bien au basket.

Le point commun entre Trae Young, Clint Capela, Bam Adebayo, Stephen Curry, Grayson Allen, Andre Iguodala, Otto Porter Jr., Jordan Poole, Max Strus et Tyler Herro ? Si vous ne l’avez pas vous n’avez rien à faire ici, et comme on est des coquins on a même mis un intrus dans la liste. Oui on te voit, toi qui relis la liste.