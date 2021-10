Daryl Morey n’a pas l’intention de céder dans le dossier Ben Simmons : « Je ne blague pas, cela pourrait bien prendre quatre ans »

Saga Ben Simmons, saison 8, épisode 25. Après avoir été viré de l’entraînement et suspendu un match par les Sixers, le All-Star de Philadelphie est revenu au centre d’entraînement de la franchise jeudi pour… ne pas s’entraîner. Mais malgré toutes les petites manigances de son joueur, Daryl Morey a réaffirmé sa position : il ne cédera pas !

« Ben Simmons est prêt à tout pour obtenir son transfert des Sixers. » C’est exactement ce qu’avait déclaré l’insider de The Athletic Shams Charania tout récemment, après l’épisode de la suspension. L’étape suivante de son plan d’action ? Débarquer au centre d’entraînement des Sixers pour un workout individuel, et repartir sans réaliser son workout individuel. Cette phrase est juste magnifique mais c’est le monde dans lequel on vit du côté de Philly actuellement. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Simmons aurait mentionné une petite douleur au dos au staff des Sixers, qui lui a ensuite apporté quelques soins de base afin qu’il puisse s’entraîner, sauf que le Boomer a finalement décidé de rentrer chez lui sans même lâcher une goutte de transpiration. Comme l’indique Kyle Neubeck de The Philly Voice, le staff des Sixers n’avait aucune connaissance de cette blessure au dos avant jeudi, Ben Simmons ayant passé sans problème particulier sa visite médicale au moment de son retour au sein de la franchise la semaine dernière. Cela ressemble donc assez clairement à une nouvelle manigance de la part du camp Simmons pour forcer la main au boss des opérations basket de Philadelphie Daryl Morey, qui a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne comptait pas transférer le Boomer contre autre chose qu’un joueur calibre All-Star. Avec cette situation qui se dégrade de jour en jour, Morey va-t-il vraiment rester fidèle à sa position ? Visiblement, oui. Plus que ça même, il est prêt à aller jusqu’au bout du bout si l’on en croit sa dernière déclaration au micro de Mike Missanelli sur 97.5 The Fanatic (via The Philly Voice).

« Bouclez vos ceintures, parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Vous pensez peut-être que je blague, mais ce n’est pas le cas, cela pourrait prendre quatre ans. Les conditions n’ont pas changé. […] Nous sommes dans le prime de Joel Embiid. Soit on récupère un Ben Simmons qui joue bien pour nous et nous aide à gagner un titre, soit on récupère un difference-maker en échange de Ben Simmons. Il n’existe pas de scénario qui diminue nos chances de gagner un titre dans le prime de Joel Embiid. »

Boum, ça c’est dit ! Peut-être plus que jamais, Daryl Morey reste campé sur ses positions. Peu importe ce que tente Ben Simmons, Morey garde toujours le même objectif en tête alors si aucun transfert ne se matérialise pour le moment, ça ne bouge pas, même si la situation devient de plus en toxique au sein de la franchise. Est-ce vraiment la meilleure manière d’aborder ce dossier brûlant aujourd’hui ? Est-ce que Daryl Morey aide-t-il vraiment sa franchise en agissant de la sorte ? Parce que s’il est vraiment prêt à attendre quatre ans avant d’agir, eh bien le prime de Joel Embiid (27 ans) pourrait bien se dérouler sans la présence d’un véritable All-Star à ses côtés. Dans la tête de Morey, seulement deux scénarios sont envisageables mais pour le moment, on n’est ni dans l’un ni dans l’autre. Ben Simmons est toujours là, mais il ne semble pas chaud du tout pour jouer avec les Sixers. Du coup, Joel Embiid et Philly évoluent sans un membre majeur de leur équipe, pendant que d’autres franchises de la Conférence Est ont plus que jamais les crocs. Bref, quoi qu’en dise Morey, on voit mal comment la situation actuelle – autant du côté du joueur que de la franchise – pourrait vraiment durer. Au premier abord, la grosse décla de Daryl ressemble surtout à un gros coup de comm’, mais il est clair qu’il n’a pas l’intention de baisser les yeux aujourd’hui devant le comportement de Simmons.

« Je dirais ça aux fans des Sixers. Est-ce que vous préférez éliminer ce qui est perçu par les gens – pas par moi – comme une distraction, ou préférez-vous avoir moins de chances de gagner un titre ? Je suis concentré sur le fait de gagner un titre. […] Avec Doc Rivers, Joel Embiid, Tobias Harris, nous sommes prêts à tout traverser pour aider les Sixers à gagner un titre. Cela vous dérange peut-être, mais ce n’est pas le cas pour nous. Cela ne m’agace pas. Cela nous unit aujourd’hui. » – Daryl Morey

On connaît la position des Sixers. Ils veulent que Ben Simmons rejoigne le groupe et sont prêts à l’accueillir malgré tout ce qui se passe. On connaît aussi la position du Boomer, qui ne veut qu’une seule chose : partir au plus vite de Philadelphie, quitte à foutre le bordel et même perdre beaucoup de billets verts en route. Dans cette impasse, on continue de se demander comment la situation va évoluer. Pour info, d’après le Woj, Ben Simmons et les Sixers / Daryl Morey doivent se rencontrer ce vendredi avant la séance de tirs du matin pour discuter de la suite des événements ainsi que du statut du joueur. Depuis son retour au sein de la franchise, Ben Simmons n’a toujours pas réalisé le moindre entraînement complet avec le groupe de Doc Rivers, et ne semble pas prêt à remettre le maillot de Philly lors d’un match. Il n’a pas joué en présaison, il a été suspendu pour la rencontre d’ouverture contre les Pelicans, et il ne jouera pas ce vendredi soir face aux Nets à Philadelphie si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. L’insider a même annoncé que le All-Star ne devrait pas jouer pour « une période de temps indéterminée »…

Le dossier Ben Simmons – Sixers continue de grossir au fur et à mesure des jours, et on se demande déjà quelle sera la prochaine étape dans cette série qui rivalise avec tous les shows Netflix que vous connaissez. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le prochain épisode.

Source texte : The Athletic / ESPN / The Philly Voice

