Jrue Holiday nommé coéquipier de l’année en NBA : d’après les rumeurs, Gérard demanderait à recompter les voix

Le meneur des Pelicans Jrue Holiday vient d’être élu meilleur coéquipier de l’année pour la saison 2019-20, remportant ainsi le trophée Twyman-Stokes Teammate of the Year. Pas de doute, le joueur le plus cool de la Ligue, c’est bien Jrue.

Parce que dans toute équipe et vestiaire de basket, on rêve tous d’avoir ce coéquipier sympa, investi, et sur qui on pourra toujours compter dans la victoire comme dans la défaite, la NBA a décidé de récompenser chaque saison le meilleur coéquipier de l’année. Comme nous l’apprend Andrew Lopez d‘ESPN, le Twyman-Stokes Teammate of the Year Award 2020 est décerné à Jrue Holiday. Avec 53 votes pour la première place sur 267, le meneur des Pelicans devance Tobias Harris et Kyle Korver. En plus d’être important dans le jeu de la franchise de Louisiane et auteur d’une saison solide sur le plan stats (19,1 points, 4,8 rebonds, 6,7 assists), Jrue semble être réellement apprécié de ses pairs. Le joueur de 30 ans succède donc à Mike Conley, Dirk Nowitzki ou encore Tim Duncan, tous vainqueurs de ce trophée qui a été décerné pour la première fois en 2013. Cette récompense, destinée aux joueurs qui sont souvent des mentors, des exemples sur et hors du terrain, est donc majoritairement donnée à des vétérans, aux vieux sages de la Ligue qui accompagnent quotidiennement leurs jeunes coéquipiers. Jrue Holiday s’est donc empressé de remercier ses parents, son chien et sa boulangère dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de sa franchise :

“I’m incredibly humbled to be a part of a list of greats in this league” A thank you message from @Jrue_Holiday11 ❤️ pic.twitter.com/JiVyFzMSVy — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 6, 2020

« Je veux remercier la NBA, je veux remercier les Pelicans, mais surtout, je veux remercier mes coéquipiers. Sans vous, je n’aurais pas obtenu ce prix. Merci les gars, et que Dieu vous bénisse. »

Au-delà de ses qualités de coéquipier idéal, Jrue semble également avoir été récompensé pour son engagement envers diverses causes. En juillet dernier, JHolla et sa femme Lauren Holiday – une ancienne joueuse professionnelle de foot – ont lancé une bien belle initiative. La totalité du salaire gagné par le joueur des Pels pour le restant de la saison 2019-20, à savoir 5,3 millions de dollars, va servir pour aider à lutter contre les inégalités qui touchent la communauté afro-américaine et les communautés de couleur en général. Via le Jrue and Lauren Holiday Social Justice Impact Fund, des communautés de la Nouvelle-Orléans, d’Indianapolis et de Los Angeles seront notamment soutenues. Ces actions sont évidemment au cœur de ce qui caractérise, pour la NBA, l’origine de ce trophée. Jack Twyman, coéquipier de Maurice Stokes dans les années 1950 du côté de Rochester et Cincinnati, est devenu le tuteur légal et l’avocat de ce dernier, victime d’une grave blessure à la tête lors d’un match puis paralysé à vie. S’occupant de Stokes jusqu’à sa mort, Twyman a notamment créé un match caritatif dans le but de subvenir aux besoins de son ami puis pour aider tous les joueurs dans le besoin. Ça, c’est ce qu’on appelle un vrai pote.

Jrue Holiday est donc le meilleur coéquipier de la saison NBA 2019-20. Une jolie récompense pour un joueur qui n’a pas forcément la lumière sur lui en permanence, mais qui semble être un vrai nice guy. Désolé Gérard, tes encouragements incessants sur le banc des Lakers n’ont pas suffi.

