Nike Zoom Freak 2 Bamo : un message codé pour dire qu’il aimerait jouer avec l’intérieur du Heat ?

Toujours en vadrouille en Europe depuis l'élimination des Bucks dans ces Playoffs, Giannis Antetokounmpo est donc frais et dispo pour annoncer les nouvelles sorties de ses signature shoes. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau coloris sympathique.

On commence à bien connaître la silhouette des deuxièmes bébés du Greek Freak, et on ne parle pas de descendance mais bien de sneakers. Pour la sortie des Nike Zoom Freak 2, le double MVP multiplie les coloris en restant assez sobre dans l’ensemble. C’est la même ligne de conduite pour les Bamo, avec juste ce qu’il faut de teintes vertes et camouflage pour donner du relief à la paire. Une semelle marron, une midsole blanche immaculée et une empeigne d’un vert kaki qui fait évidemment référence aux Bucks. L’originalité du modèle réside dans le grand Swoosh qui vient se terminer sous le système de laçage et donne un aspect similaire au treillis militaire grâce à des lettres sans dessus dessous permettant quand même d’identifier le mot « Freak ». C’est bien beau tout ça, mais ça ne nous explique pas ce nom qui fait déjà baver les fans du Heat. Il est vrai que Miami dispute actuellement les Finales NBA après avoir éliminé le leader de la Conférence Est en demi-finale, mais si Pat Riley aimerait voir ses protégés réaliser une LeBrontada pour remporter le quatrième titre de l’histoire de la franchise à Disney World, il ne perd pas de vue la Free Agency 2021 où il ira à la chasse au daim pour essayer de ramener The Alphabet dans ses filets. Il n’y a sûrement aucun lien entre Bam Adebayo et ces chaussures, mais le parallèle était trop évident pour ne pas être fait.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Zoom Freak 2 Naija, celles-ci faisant honneur au Nigéria.

les Nike Zoom Freak 2 Naija, celles-ci faisant honneur au Nigéria. On les imagine déjà à ses pieds : Bam Adebayo pour le Game 5 des Finales NBA ce vendredi.

Bam Adebayo pour le Game 5 des Finales NBA ce vendredi. L’occasion parfaite pour les porter : pour une session forestière sur un terrain entouré d’arbre histoire de passer inaperçu. On ne garantit pas le résultat si vous avez les mêmes mensurations que Giannis.

pour une session forestière sur un terrain entouré d’arbre histoire de passer inaperçu. On ne garantit pas le résultat si vous avez les mêmes mensurations que Giannis. On aime : enfin un modèle dédié aux fans des Bucks, avec les couleurs de la franchise. Ça manquait un peu dans la collection.

enfin un modèle dédié aux fans des Bucks, avec les couleurs de la franchise. Ça manquait un peu dans la collection. On aime moins : du vert foncé qui peine à attirer le regard, pourtant un double MVP peut se permettre d’être un peu plus flashy.

Les Nike Zoom Freak 2 Bamo sont disponibles pour un prix toujours très correct de 119,90 euros. Alors autant en profiter, parce que vu la vitesse à laquelle le Grec monte, la tendance est plutôt vers une augmentation pour les Nike Zoom Freak 3.

